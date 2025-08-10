Berabot প্রাইস (BBOT)
Berabot(BBOT) বর্তমানে 0.00147411USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.43KUSD। BBOT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BBOT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BBOT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Berabot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Berabot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002229679 ছিল।
গত 60 দিনে, Berabot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011202286 ছিল।
গত 90 দিনে, Berabot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.016945690689454906 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-3.21%
|30 দিন
|$ +0.0002229679
|+15.13%
|60 দিন
|$ -0.0011202286
|-75.99%
|90 দিন
|$ -0.016945690689454906
|-91.99%
Berabot এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.60%
-3.21%
+22.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots.
Berabot (BBOT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BBOTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 BBOT থেকে VND
₫38.79120465
|1 BBOT থেকে AUD
A$0.0022553883
|1 BBOT থেকে GBP
￡0.0010908414
|1 BBOT থেকে EUR
€0.0012529935
|1 BBOT থেকে USD
$0.00147411
|1 BBOT থেকে MYR
RM0.0062502264
|1 BBOT থেকে TRY
₺0.0601289469
|1 BBOT থেকে JPY
¥0.21669417
|1 BBOT থেকে ARS
ARS$1.952458695
|1 BBOT থেকে RUB
₽0.1175307903
|1 BBOT থেকে INR
₹0.1293089292
|1 BBOT থেকে IDR
Rp23.7759644133
|1 BBOT থেকে KRW
₩2.0473618968
|1 BBOT থেকে PHP
₱0.0836557425
|1 BBOT থেকে EGP
￡E.0.0710078787
|1 BBOT থেকে BRL
R$0.0080044173
|1 BBOT থেকে CAD
C$0.0020195307
|1 BBOT থেকে BDT
৳0.1788685074
|1 BBOT থেকে NGN
₦2.2574373129
|1 BBOT থেকে UAH
₴0.0608954841
|1 BBOT থেকে VES
Bs0.18868608
|1 BBOT থেকে CLP
$1.42841259
|1 BBOT থেকে PKR
Rs0.4177038096
|1 BBOT থেকে KZT
₸0.7955182026
|1 BBOT থেকে THB
฿0.0472010022
|1 BBOT থেকে TWD
NT$0.044075889
|1 BBOT থেকে AED
د.إ0.0054099837
|1 BBOT থেকে CHF
Fr0.001179288
|1 BBOT থেকে HKD
HK$0.0115570224
|1 BBOT থেকে MAD
.د.م0.0133259544
|1 BBOT থেকে MXN
$0.0273742227
|1 BBOT থেকে PLN
zł0.0053657604
|1 BBOT থেকে RON
лв0.0064123785
|1 BBOT থেকে SEK
kr0.0141072327
|1 BBOT থেকে BGN
лв0.0024617637
|1 BBOT থেকে HUF
Ft0.5001950052
|1 BBOT থেকে CZK
Kč0.0309268278
|1 BBOT থেকে KWD
د.ك0.00044665533
|1 BBOT থেকে ILS
₪0.0050561973