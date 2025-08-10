Benzene প্রাইস (BZN)
Benzene(BZN) বর্তমানে 0.080355USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 85.56KUSD। BZN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Benzene থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00103611 ছিল।
গত 30 দিনে, Benzene থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0304121898 ছিল।
গত 60 দিনে, Benzene থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0263563435 ছিল।
গত 90 দিনে, Benzene থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02995261200369697 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00103611
|+1.31%
|30 দিন
|$ +0.0304121898
|+37.85%
|60 দিন
|$ +0.0263563435
|+32.80%
|90 দিন
|$ +0.02995261200369697
|+59.43%
Benzene এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.70%
+1.31%
+13.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades.
