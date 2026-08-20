Bending Spoons xStock প্রাইস (BSPX)
আজ Bending Spoons xStock (BSPX)-এর লাইভ প্রাইস $ 40.48, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.30% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BSPX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BSPX-এর জন্য $ 40.48।
Bending Spoons xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 83,986,820 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.08M BSPX। গত 24 ঘণ্টায়, BSPX এর ট্রেড হয়েছে $ 38.43 (নিম্ন) এবং $ 42.13 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 58.64 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 28.12।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BSPX গত ঘণ্টায় -1.03% এবং গত 7 দিনে -16.20% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.12K-তে পৌঁছেছে।
Bending Spoons xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 83.99M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.12K। BSPX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.08M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2075073.634063998। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 83.99M।
-1.03%
+5.30%
-16.20%
-16.20%
আজকে, Bending Spoons xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.04 ছিল।
গত 30 দিনে, Bending Spoons xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +8.7767319200 ছিল।
গত 60 দিনে, Bending Spoons xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Bending Spoons xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.004521292337354 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +2.04
|+5.30%
|30 দিন
|$ +8.7767319200
|+21.68%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ +0.004521292337354
|+0.00%
2040 সালে, Bending Spoons xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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BSPX-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk4977.8925204106560000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 5.30% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Bending Spoons xStock-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, BSPX উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
BSPX-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের BSPX বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Bending Spoons xStock-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk4725.8006314076460000 থেকে Tk5180.7957481447860000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
BSPX-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং BSPX-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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