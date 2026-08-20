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Bending Spoons xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 40.48 USD। BSPX-এর মার্কেট ক্যাপ 83,986,820 USD। BSPX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Bending Spoons xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 40.48 USD। BSPX-এর মার্কেট ক্যাপ 83,986,820 USD। BSPX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BSPX সম্পর্কে আরও

BSPX প্রাইসের তথ্য

BSPX কী

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Bending Spoons xStock লোগো

Bending Spoons xStock প্রাইস (BSPX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BSPX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$40.48
$40.48$40.48
+0.05%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Bending Spoons xStock (BSPX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:51:24 (UTC+8)

Bending Spoons xStock-এর আজকের প্রাইস

আজ Bending Spoons xStock (BSPX)-এর লাইভ প্রাইস $ 40.48, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.30% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BSPX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BSPX-এর জন্য $ 40.48

Bending Spoons xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 83,986,820 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.08M BSPX। গত 24 ঘণ্টায়, BSPX এর ট্রেড হয়েছে $ 38.43 (নিম্ন) এবং $ 42.13 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 58.64 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 28.12

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BSPX গত ঘণ্টায় -1.03% এবং গত 7 দিনে -16.20% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.12K-তে পৌঁছেছে।

Bending Spoons xStock (BSPX) এর মার্কেট তথ্য

$ 83.99M
$ 83.99M$ 83.99M

$ 2.12K
$ 2.12K$ 2.12K

$ 83.99M
$ 83.99M$ 83.99M

2.08M
2.08M 2.08M

2,075,073.634063998
2,075,073.634063998 2,075,073.634063998

Bending Spoons xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 83.99M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.12K। BSPX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.08M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2075073.634063998। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 83.99M

Bending Spoons xStock-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 38.43
$ 38.43$ 38.43
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 42.13
$ 42.13$ 42.13
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 38.43
$ 38.43$ 38.43

$ 42.13
$ 42.13$ 42.13

$ 58.64
$ 58.64$ 58.64

$ 28.12
$ 28.12$ 28.12

-1.03%

+5.30%

-16.20%

-16.20%

Bending Spoons xStock (BSPX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Bending Spoons xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.04 ছিল।
গত 30 দিনে, Bending Spoons xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +8.7767319200 ছিল।
গত 60 দিনে, Bending Spoons xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Bending Spoons xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.004521292337354 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +2.04+5.30%
30 দিন$ +8.7767319200+21.68%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ +0.004521292337354+0.00%

Bending Spoons xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Bending Spoons xStock (BSPX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BSPX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Bending Spoons xStock (BSPX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Bending Spoons xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Bending Spoons xStock এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? BSPX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Bending Spoons xStock প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Bending Spoons xStock (BSPX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

Bending Spoons xStock সম্পর্কে

BSPX-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk4977.8925204106560000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 5.30% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Bending Spoons xStock-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, BSPX উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

BSPX-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের BSPX বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Bending Spoons xStock-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk4725.8006314076460000 থেকে Tk5180.7957481447860000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

BSPX-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং BSPX-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Bending Spoons xStock সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:51:24 (UTC+8)

Bending Spoons xStock (BSPX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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