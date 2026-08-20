Bella Bumper Play 2 Earn প্রাইস (PISTA)
আজ Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00161981, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.88% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PISTA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PISTA-এর জন্য $ 0.00161981।
Bella Bumper Play 2 Earn বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 214,616 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 132.50M PISTA। গত 24 ঘণ্টায়, PISTA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00147324 (নিম্ন) এবং $ 0.00165267 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00214697 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00102693।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PISTA গত ঘণ্টায় -0.51% এবং গত 7 দিনে +3.87% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 245.18-তে পৌঁছেছে।
Bella Bumper Play 2 Earn এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 214.62K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 245.18। PISTA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 132.50M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 500000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 809.87K।
-0.51%
+9.88%
+3.87%
+3.87%
আজকে, Bella Bumper Play 2 Earn থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00014561 ছিল।
গত 30 দিনে, Bella Bumper Play 2 Earn থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001992946 ছিল।
গত 60 দিনে, Bella Bumper Play 2 Earn থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000627009 ছিল।
গত 90 দিনে, Bella Bumper Play 2 Earn থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000003922463619853 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00014561
|+9.88%
|30 দিন
|$ +0.0001992946
|+12.30%
|60 দিন
|$ +0.0000627009
|+3.87%
|90 দিন
|$ -0.0000003922463619853
|-0.00%
2040 সালে, Bella Bumper Play 2 Earn এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Bella Bumper Play 2 Earn-এর বর্তমান দাম কত?
Bella Bumper Play 2 Earn-এর দাম Tk0.1991907135248612820000 এবং আজকে এটি 9.87% পরিবর্তিত হয়েছে।
PISTA সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?
বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।
Bella Bumper Play 2 Earn-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?
চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Solana Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
আজকে PISTA-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?
এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।
PISTA-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?
এর ATH হল Tk0.2640164502111182340000 এবং ATL হল Tk0.1262832797921273460000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।
কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?
ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 132500000.0 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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