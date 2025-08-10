BelievePad প্রাইস (BPAD)
BelievePad(BPAD) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 36.54KUSD। BPAD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BPAD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BPAD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BelievePad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BelievePad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, BelievePad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, BelievePad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+5.48%
|30 দিন
|$ 0
|-2.96%
|60 দিন
|$ 0
|-42.70%
|90 দিন
|$ 0
|--
BelievePad এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.46%
+5.48%
+0.39%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BelievePad is the next evolution of the Believe ecosystem — a new, web-native interface built with the same mission: to support and showcase tokens within the Believe network. Designed for speed and simplicity, BelievePad offers a seamless, on-chain trading experience using bonding curve mechanics for dynamic token pricing. As tokens hit predefined market cap thresholds, they’re automatically added to liquidity pools, boosting discoverability and tradability. Users can earn boost points by trading, which increase token visibility on the platform. These boosts decay over time, encouraging continuous engagement. At its core, BelievePad is the central hub for discovering, trading, and amplifying community-driven tokens — where belief becomes value.
BelievePad (BPAD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BPADটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
