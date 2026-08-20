Belgium Fan Token প্রাইস (BELG)
আজ Belgium Fan Token (BELG)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.105902, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.80% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BELG থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BELG-এর জন্য $ 0.105902।
Belgium Fan Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 518,468 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.90M BELG। গত 24 ঘণ্টায়, BELG এর ট্রেড হয়েছে $ 0.100462 (নিম্ন) এবং $ 0.111659 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.689486 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.100462।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BELG গত ঘণ্টায় -0.05% এবং গত 7 দিনে -24.95% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 113.00K-তে পৌঁছেছে।
Belgium Fan Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 518.47K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 113.00K। BELG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.90M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 20000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.03M।
-0.05%
-1.80%
-24.95%
-24.95%
আজকে, Belgium Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001946054689612717 ছিল।
গত 30 দিনে, Belgium Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0334243126 ছিল।
গত 60 দিনে, Belgium Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0765681202 ছিল।
গত 90 দিনে, Belgium Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000049835322506 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.001946054689612717
|-1.80%
|30 দিন
|$ -0.0334243126
|-31.56%
|60 দিন
|$ -0.0765681202
|-72.30%
|90 দিন
|$ -0.00000049835322506
|-0.00%
2040 সালে, Belgium Fan Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজকের Belgium Fan Token (BELG)-এর দাম কত?
লাইভ দাম Tk13.02294401424232440000, যা গত 24 ঘন্টার মধ্যে দামের পরিবর্তন -1.80% প্রতিফলিত করে। এই সংখ্যাটি প্রতি কয়েক সেকেন্ডে পুনরায় হিসাব করা হয়, বিশ্বব্যাপী বাজারগুলিতে রিয়েল-টাইম ট্রেডিং প্রতিফলিত করার জন্য।
BELG-এর কতটি টোকেন প্রচলনে আছে?
BELG-এর প্রচলিত সরবরাহ 4895874.0, যা বর্তমানে জনসাধারণের কাছে থাকা পরিমাণকে প্রতিফলিত করে। প্রচলিত সরবরাহ দাম নির্ধারণ এবং বাজার মূলধনকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উদীয়মান অ্যাসেটের ক্ষেত্রে।
বর্তমানে কতজন হোল্ডার Belgium Fan Token মালিকানাধীন আছে?
মর্থিত নেটওয়ার্কগুলিতে BELG-এর আনুমানিক -- ভিন্ন হোল্ডার রয়েছে। হোল্ডারের সংখ্যা বাড়ার অর্থ সাধারণত অ্যাসেটটির গ্রহণযোগ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া বোঝায়।
আজকের Belgium Fan Token-এর বাজার মূলধন কত?
বাজার মূলধন Tk63756867.07688418960000 পর্যন্ত রয়েছে, যা Belgium Fan Token-কে বিশ্বের #3373 র্যাঙ্কে স্থান দিয়েছে। বাজার মূলধন বিনিয়োগকারীদের অ্যাসেটটির তুলনামূলক আকার এবং পরিপক্কতা বুঝতে সাহায্য করে।
আজকে BELG কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে?
গত 24 ঘন্টায়, টোকেনটি Tk-- ট্রেডিং ভলিউম রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত শক্তিশালী তরলতা এবং বেশি ট্রেডারের অংশগ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত।
Belgium Fan Token-এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন কী কারণে হচ্ছে?
গত 24 ঘন্টায় -1.80% দামের সাম্প্রতিক পরিবর্তন বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের আচরণ, Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem-এর মধ্যে সামগ্রিক ক্যাটাগরির পারফরম্যান্স এবং -- ইকোসিস্টেমের আপডেটের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। গরম খবর বা বাড়তি ট্রেডিং আগ্রহও এতে অবদান রাখতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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