BEEP Coin প্রাইস (BEEP)
BEEP Coin(BEEP) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। BEEP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
BEEP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BEEP Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BEEP Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, BEEP Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, BEEP Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.54%
|30 দিন
|$ 0
|+66.14%
|60 দিন
|$ 0
|+95.61%
|90 দিন
|$ 0
|--
BEEP Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
-1.54%
+27.38%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? We are a meme community with a flair of sophistication - a decentralized token project that uniquely combines the power of artificial intelligence and a democratic ethos with a fun-loving spirit. We're on a mission to create an engaging, entertaining, and rewarding ecosystem for our community. What makes your project unique? The defining attribute of BEEP lies in its unique "Board of Directors" concept. However, it's no traditional boardroom filled with corporate executives. Instead, BEEP's board hosts AI-powered clones of industry leaders like Elon Musk and Gary Vaynerchuk. This pioneering approach enables BEEP to channel the wisdom and ethos of these industry innovators, promoting informed decision-making while delivering often hilariously profound insights. History of your project. The team is composed of seasoned web3 experts with a genuine passion for fostering decentralized communities. In a sector dominated by serious tech and finance veterans, these founders dared to add a bit of fun into the mix. What started as an inside joke among friends rapidly snowballed into an enthusiastic and dedicated community of meme lovers and crypto enthusiasts, reminiscent of the powerful NFT communities of 2021 What’s next for your project? In just a week, BEEP's community blossomed to a solid 500 participants, contributing to BEEP's liquidity What can your token be used for? The BEEP Coin project is pioneering the development of advanced AI Bots, encompassing: * AI-powered Social Bots, designed for community moderation across platforms such as Discord, Telegram, and other community platforms. * Cutting-edge Meme Bots that facilitate the creation of state-of-the-art memes and meme community templates. * Chart Bots specializing in analyzing the influence of real-world events on asset prices. In the ecosystem, $BEEP coin acts as a payment token, granting access to the ecosystem tools through a burning mechanism.
BEEP Coin (BEEP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BEEPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
