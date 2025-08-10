Beep প্রাইস (BEEP)
Beep(BEEP) বর্তমানে 0.00001627USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.27KUSD। BEEP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Beep থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Beep থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000014051 ছিল।
গত 60 দিনে, Beep থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000012739 ছিল।
গত 90 দিনে, Beep থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.17%
|30 দিন
|$ +0.0000014051
|+8.64%
|60 দিন
|$ -0.0000012739
|-7.83%
|90 দিন
|$ 0
|--
Beep এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.17%
-11.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Beep is a meme coin that aims to be ubiquitous and fun, inspired by the everyday beeps we hear from devices all around us. With zero transaction taxes, a burned liquidity pool, and a renounced contract, Beep is designed to be a community-driven token on the Solana blockchain. It promises to empower communities, break down financial barriers, and provide a fun and engaging crypto experience. Join the movement and let Beep bring a bit of joy and simplicity to your crypto journey.
Beep (BEEP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BEEPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
