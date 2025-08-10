Beat Matchmaker প্রাইস (BEAT)
Beat Matchmaker(BEAT) বর্তমানে 0.00109482USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 109.46KUSD। BEAT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BEAT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BEAT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Beat Matchmaker থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Beat Matchmaker থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001654467 ছিল।
গত 60 দিনে, Beat Matchmaker থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Beat Matchmaker থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Beat Matchmaker এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.10%
+4.96%
+27.37%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced.
Beat Matchmaker (BEAT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BEATটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
