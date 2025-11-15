বিনিময়DEX+
BEAST SELLER-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00616077 USD। BEAST-এর মার্কেট ক্যাপ 427,589 USD। BEAST থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!BEAST SELLER-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00616077 USD। BEAST-এর মার্কেট ক্যাপ 427,589 USD। BEAST থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BEAST সম্পর্কে আরও

BEAST প্রাইসের তথ্য

BEAST কী

BEAST অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BEAST টোকেনোমিক্স

BEAST প্রাইস পূর্বাভাস

BEAST SELLER লোগো

BEAST SELLER প্রাইস (BEAST)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BEAST থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00617162
$0.00617162$0.00617162
+9.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
BEAST SELLER (BEAST) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:21:47 (UTC+8)

BEAST SELLER-এর আজকের প্রাইস

আজ BEAST SELLER (BEAST)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00616077, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.93% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BEAST থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BEAST-এর জন্য $ 0.00616077

BEAST SELLER বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 427,589 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 69.42M BEAST। গত 24 ঘণ্টায়, BEAST এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00490196 (নিম্ন) এবং $ 0.00621913 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.101404 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00357844

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BEAST গত ঘণ্টায় +1.20% এবং গত 7 দিনে +21.76% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

BEAST SELLER (BEAST) এর মার্কেট তথ্য

$ 427.59K
$ 427.59K$ 427.59K

--
----

$ 427.59K
$ 427.59K$ 427.59K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000.0
69,420,000.0 69,420,000.0

BEAST SELLER এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 427.59K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। BEAST এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 69.42M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 69420000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 427.59K

BEAST SELLER-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00490196
$ 0.00490196$ 0.00490196
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00621913
$ 0.00621913$ 0.00621913
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00490196
$ 0.00490196$ 0.00490196

$ 0.00621913
$ 0.00621913$ 0.00621913

$ 0.101404
$ 0.101404$ 0.101404

$ 0.00357844
$ 0.00357844$ 0.00357844

+1.20%

+9.93%

+21.76%

+21.76%

BEAST SELLER (BEAST) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, BEAST SELLER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00055673 ছিল।
গত 30 দিনে, BEAST SELLER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0025810595 ছিল।
গত 60 দিনে, BEAST SELLER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0047954429 ছিল।
গত 90 দিনে, BEAST SELLER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.05493737013944956 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00055673+9.93%
30 দিন$ -0.0025810595-41.89%
60 দিন$ -0.0047954429-77.83%
90 দিন$ -0.05493737013944956-89.91%

BEAST SELLER এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য BEAST SELLER (BEAST) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BEAST এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য BEAST SELLER (BEAST) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, BEAST SELLER এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2025–2026 সালে BEAST SELLER এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? BEAST এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান BEAST SELLER এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

BEAST SELLER (BEAST) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BEAST SELLER সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 BEAST SELLER-এর মূল্য কত হবে?
যদি BEAST SELLER বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। BEAST SELLER-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
BEAST SELLER (BEAST) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

BEAST SELLER সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

