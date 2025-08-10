Bean প্রাইস (BEAN)
Bean(BEAN) বর্তমানে 0.392821USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। BEAN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BEAN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BEAN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bean থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.179193 ছিল।
গত 30 দিনে, Bean থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1751975767 ছিল।
গত 60 দিনে, Bean থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2430343066 ছিল।
গত 90 দিনে, Bean থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.15690887556601457 ছিল।
Bean এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+83.88%
+56.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The practicality of using Decentralized Finance is limited by the lack of a decentralized, collateral-free stablecoin. Borrowing rates on USD stablecoins remain excessively high, even as supply increases rapidly. Supply cannot meet demand due to collateral requirements. Beanstalk uses credit instead of collateral to create a decentralized, liquid, blockchain-native asset, which is stable relative to the value of a non-blockchain-native asset. Beanstalk creates protocol-native financial incentives to encourage participation in peg maintenance and governance without requiring any action from everyday Bean users.
Bean (BEAN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BEANটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
