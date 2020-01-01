BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) এর টোকেনোমিক্স

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) এর টোকেনোমিক্স

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) সম্পর্কে প্রধান ইনসাইট আবিষ্কার করুন, যার মধ্যে রয়েছে এর টোকেন সরবরাহ, বণ্টন মডেল এবং রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটা।
BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) এর তথ্য

Unveiling next-gen AI agents

They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency.

These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks.

Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way.

Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:
https://www.basehoundbot.com

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) এর টোকেনোমিক্স এবং প্রাইস বিশ্লেষণ

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) এর মূল টোকেনোমিক্স এবং প্রাইসের ডেটা এক্সপ্লোর করুন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেট ক্যাপ, সরবরাহের বিবরণ, FDV এবং প্রাইস হিস্টরি। এক নজরে টোকেনের বর্তমান মূল্য এবং মার্কেট পজিশন বুঝুন।

মার্কেট ক্যাপ:
$ 101.43K

মোট সরবরাহ:
$ 1.00B

সার্কুলেটিং সরবরাহ:
$ 936.01M

FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
$ 108.36K

সর্বকালের সর্বোচ্চ:
$ 0.00192998

সর্বকালের সর্বনিম্ন:
$ 0.00003615

বর্তমান প্রাইস:
$ 0.00010836


BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।

মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:

মোট সরবরাহ:

সর্বাধিক সংখ্যক $HOUND টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।

সার্কুলেটিং সরবরাহ:

বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।

সর্বোচ্চ সরবরাহ:

মোট কতগুলো $HOUND টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।

FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):

বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।

মুদ্রাস্ফীতির হার:

নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।

সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।

নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।

এখন যেহেতু আপনি $HOUND এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, $HOUNDটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!

$HOUND এর প্রাইস প্রেডিকশন

জানতে চান কোথায় $HOUND এগিয়ে যাচ্ছে? আমাদের $HOUND প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠাটি মার্কেটের মনোভাব, ঐতিহাসিক ট্রেন্ড এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলোকে একত্রিত করে একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

ডিসক্লেইমার

এই পৃষ্ঠার টোকেনোমিক্স ডেটা তৃতীয় পক্ষের উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। MEXC এর নির্ভুলতার গ্যারান্টি দেয় না। বিনিয়োগ করার আগে অনুগ্রহ করে গভীর গবেষণা করুন।