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Bario Entertainment System-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। $BAES-এর মার্কেট ক্যাপ 126,179 USD। $BAES-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Bario Entertainment System-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। $BAES-এর মার্কেট ক্যাপ 126,179 USD। $BAES-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

$BAES সম্পর্কে আরও

$BAES প্রাইসের তথ্য

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$BAES অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

$BAES টোকেনোমিক্স

$BAES প্রাইস পূর্বাভাস

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Bario Entertainment System প্রাইস ($BAES)

তালিকাভুক্ত নয়

1 $BAES থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00000129
$0.00000129$0.00000129
+167.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Bario Entertainment System ($BAES) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:41:23 (UTC+8)

Bario Entertainment System-এর আজকের প্রাইস

আজ Bario Entertainment System ($BAES)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 165.09% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান $BAES থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি $BAES-এর জন্য $ 0

Bario Entertainment System বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 126,179 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100.00B $BAES। গত 24 ঘণ্টায়, $BAES এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, $BAES গত ঘণ্টায় +3.40% এবং গত 7 দিনে +164.97% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Bario Entertainment System ($BAES) এর মার্কেট তথ্য

$ 126.18K
$ 126.18K$ 126.18K

--
----

$ 126.18K
$ 126.18K$ 126.18K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Bario Entertainment System এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 126.18K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। $BAES এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 99999999999.99998। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 126.18K

Bario Entertainment System-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.40%

+165.09%

+164.97%

+164.97%

Bario Entertainment System ($BAES) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Bario Entertainment System থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bario Entertainment System থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Bario Entertainment System থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Bario Entertainment System থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+165.09%
30 দিন$ 0+234.98%
60 দিন$ 0+107.02%
90 দিন$ 0--

Bario Entertainment System এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Bario Entertainment System ($BAES) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, $BAES এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Bario Entertainment System ($BAES) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Bario Entertainment System এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Bario Entertainment System ($BAES) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Base EcosystemGaming (GameFi)Gaming Platform

Bario Entertainment System সম্পর্কে

Bario Entertainment System-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

Bario Entertainment System-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

$BAES-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

$BAES-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

Bario Entertainment System-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, Bario Entertainment System-এর দামের পরিবর্তন 165.09% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

Bario Entertainment System-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, Bario Entertainment System-এর দাম Tk থেকে Tk পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Bario Entertainment System সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:41:23 (UTC+8)

Bario Entertainment System ($BAES) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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