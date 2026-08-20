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Bankroll Vault-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.773716 USD। VLT-এর মার্কেট ক্যাপ 1,392,918 USD। VLT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Bankroll Vault-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.773716 USD। VLT-এর মার্কেট ক্যাপ 1,392,918 USD। VLT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

VLT সম্পর্কে আরও

VLT প্রাইসের তথ্য

VLT কী

VLT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

VLT টোকেনোমিক্স

VLT প্রাইস পূর্বাভাস

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Bankroll Vault প্রাইস (VLT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 VLT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.773716
$0.773716$0.773716
+0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Bankroll Vault (VLT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:40:24 (UTC+8)

Bankroll Vault-এর আজকের প্রাইস

আজ Bankroll Vault (VLT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.773716, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.26% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান VLT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি VLT-এর জন্য $ 0.773716

Bankroll Vault বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,392,918 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.80M VLT। গত 24 ঘণ্টায়, VLT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.70086 (নিম্ন) এবং $ 0.820826 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 20.08 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.077815

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, VLT গত ঘণ্টায় +0.07% এবং গত 7 দিনে -10.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 80.29K-তে পৌঁছেছে।

Bankroll Vault (VLT) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

$ 80.29K
$ 80.29K$ 80.29K

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

1.80M
1.80M 1.80M

1,800,000.0
1,800,000.0 1,800,000.0

Bankroll Vault এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.39M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 80.29K। VLT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.80M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1800000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.39M

Bankroll Vault-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.70086
$ 0.70086$ 0.70086
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.820826
$ 0.820826$ 0.820826
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.70086
$ 0.70086$ 0.70086

$ 0.820826
$ 0.820826$ 0.820826

$ 20.08
$ 20.08$ 20.08

$ 0.077815
$ 0.077815$ 0.077815

+0.07%

+10.26%

-10.73%

-10.73%

Bankroll Vault (VLT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Bankroll Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.072021 ছিল।
গত 30 দিনে, Bankroll Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.8616151667 ছিল।
গত 60 দিনে, Bankroll Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.8255954373 ছিল।
গত 90 দিনে, Bankroll Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000002566870529 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.072021+10.26%
30 দিন$ +0.8616151667+111.36%
60 দিন$ +0.8255954373+106.71%
90 দিন$ +0.0000002566870529+0.00%

Bankroll Vault এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Bankroll Vault (VLT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, VLT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Bankroll Vault (VLT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Bankroll Vault এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Bankroll Vault এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? VLT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Bankroll Vault প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Bankroll Vault (VLT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum Ecosystem

Bankroll Vault সম্পর্কে

Bankroll Vault-এর বর্তমান দাম কত?

Bankroll Vault Tk95.14513560578189520000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 10.26% পরিবর্তন হয়েছে। এই তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম দাম অনুসারে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

আজকের দাম ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে কীভাবে তুলনা করা যায়?

Bankroll Vault-এর ATH হল Tk2469.2707956977760000, আর ATL হল Tk9.56903919159474300000। বর্তমান দামকে এই স্তরগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এবং আগের বৃদ্ধির চক্রগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন।

আজকের VLT-এর মোট মূল্যায়ন কত?

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk171289429.19331447960000 এ অবস্থান করছে, যা সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে #2496 র‍্যাঙ্কে রাখে।

Bankroll Vault-এর বাজারে অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয়?

অ্যাসেটটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা দেখায় কত ঘন ঘন ব্যবসায়ীরা VLT-এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে।

প্রচলিত সরবরাহ কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বর্তমানে 1800000.0 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের গতিবিধি স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।

Bankroll Vault কোন শ্রেণীভুক্ত?

Bankroll Vault Ethereum Ecosystem শ্রেণীবিন্যাসের অংশ, যা এটিকে অনুরূপ উপযোগিতা বা ইকোসিস্টেম ভূমিকা ভাগ করে নেওয়া অন্যান্য অ্যাসেটগুলির সঙ্গে গুচ্ছভুক্ত করে।

-- কীভাবে VLT-এর মূল্য প্রস্তাবকে প্রভাবিত করে?

-- নেটওয়ার্কে কাজ করার মাধ্যমে VLT নির্দিষ্ট লেনদেনের গতি, ফি, নিরাপত্তা মডেল এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশনালিটি ব্যবহার করতে পারে, যা এটির সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতায় অবদান রাখে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Bankroll Vault সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:40:24 (UTC+8)

Bankroll Vault (VLT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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