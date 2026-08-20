Bankroll Vault প্রাইস (VLT)
আজ Bankroll Vault (VLT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.773716, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.26% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান VLT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি VLT-এর জন্য $ 0.773716।
Bankroll Vault বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,392,918 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.80M VLT। গত 24 ঘণ্টায়, VLT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.70086 (নিম্ন) এবং $ 0.820826 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 20.08 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.077815।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, VLT গত ঘণ্টায় +0.07% এবং গত 7 দিনে -10.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 80.29K-তে পৌঁছেছে।
Bankroll Vault এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.39M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 80.29K। VLT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.80M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1800000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.39M।
+0.07%
+10.26%
-10.73%
-10.73%
আজকে, Bankroll Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.072021 ছিল।
গত 30 দিনে, Bankroll Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.8616151667 ছিল।
গত 60 দিনে, Bankroll Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.8255954373 ছিল।
গত 90 দিনে, Bankroll Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000002566870529 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.072021
|+10.26%
|30 দিন
|$ +0.8616151667
|+111.36%
|60 দিন
|$ +0.8255954373
|+106.71%
|90 দিন
|$ +0.0000002566870529
|+0.00%
2040 সালে, Bankroll Vault এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Bankroll Vault-এর বর্তমান দাম কত?
Bankroll Vault Tk95.14513560578189520000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 10.26% পরিবর্তন হয়েছে। এই তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম দাম অনুসারে প্রতিফলিত করা হয়েছে।
আজকের দাম ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে কীভাবে তুলনা করা যায়?
Bankroll Vault-এর ATH হল Tk2469.2707956977760000, আর ATL হল Tk9.56903919159474300000। বর্তমান দামকে এই স্তরগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এবং আগের বৃদ্ধির চক্রগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন।
আজকের VLT-এর মোট মূল্যায়ন কত?
মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk171289429.19331447960000 এ অবস্থান করছে, যা সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে #2496 র্যাঙ্কে রাখে।
Bankroll Vault-এর বাজারে অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয়?
অ্যাসেটটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা দেখায় কত ঘন ঘন ব্যবসায়ীরা VLT-এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে।
প্রচলিত সরবরাহ কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
বর্তমানে 1800000.0 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের গতিবিধি স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।
Bankroll Vault কোন শ্রেণীভুক্ত?
Bankroll Vault Ethereum Ecosystem শ্রেণীবিন্যাসের অংশ, যা এটিকে অনুরূপ উপযোগিতা বা ইকোসিস্টেম ভূমিকা ভাগ করে নেওয়া অন্যান্য অ্যাসেটগুলির সঙ্গে গুচ্ছভুক্ত করে।
-- কীভাবে VLT-এর মূল্য প্রস্তাবকে প্রভাবিত করে?
-- নেটওয়ার্কে কাজ করার মাধ্যমে VLT নির্দিষ্ট লেনদেনের গতি, ফি, নিরাপত্তা মডেল এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশনালিটি ব্যবহার করতে পারে, যা এটির সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতায় অবদান রাখে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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