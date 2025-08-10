Bankless BED Index প্রাইস (BED)
Bankless BED Index(BED) বর্তমানে 176.97USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 956.41KUSD। BED থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BED থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BED এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bankless BED Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +4.39 ছিল।
গত 30 দিনে, Bankless BED Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +32.9335860900 ছিল।
গত 60 দিনে, Bankless BED Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +33.4699821600 ছিল।
গত 90 দিনে, Bankless BED Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +40.34553056441547 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +4.39
|+2.54%
|30 দিন
|$ +32.9335860900
|+18.61%
|60 দিন
|$ +33.4699821600
|+18.91%
|90 দিন
|$ +40.34553056441547
|+29.53%
Bankless BED Index এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.34%
+2.54%
+13.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Bankless BED Index (BED) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BEDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BED থেকে VND
₫4,656,965.55
|1 BED থেকে AUD
A$270.7641
|1 BED থেকে GBP
￡130.9578
|1 BED থেকে EUR
€150.4245
|1 BED থেকে USD
$176.97
