Balls of Fate প্রাইস (BOF)
Balls of Fate(BOF) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 42.28KUSD। BOF থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BOF থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BOF এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Balls of Fate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Balls of Fate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Balls of Fate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Balls of Fate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.50%
|30 দিন
|$ 0
|-63.03%
|60 দিন
|$ 0
|-51.33%
|90 দিন
|$ 0
|--
Balls of Fate এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.58%
+2.50%
-50.65%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Join Balls of Fate - where everyone can become a hero challenging the injustice of the world! Balls of Fate (BOF) exists in a world where injustice and inequality have become the norm. Big corporations, corrupt politicians, and financial elites continue to enrich themselves at the expense of ordinary people. But in this chaos, an unexpected hero emerges - a fearless pitbull who doesn't give a damn about conventions and the status quo This pitbull is the embodiment of an unbreakable spirit and unwavering justice. He absolutely doesn't care about authorities, social norms, or society's expectations. His sole purpose is to restore balance and justice in a world where honesty has become rare With iron determination and steel... ambitions, the BOF pitbull is ready to put his "balls" on any unjust system, be it financial institutions, political regimes, or social prejudices. He's not afraid of consequences and is willing to risk everything for the right cause In the world of BOF, anyone can become such a fearless fighter for justice. It's not just a financial instrument, it's a movement, a philosophy of life where courage, honesty, and straightforwardness are valued above all else
Balls of Fate (BOF) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BOFটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
