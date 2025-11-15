বিনিময়DEX+
Baby World Liberty Financial-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। BABYWLFI-এর মার্কেট ক্যাপ 78,083 USD। BABYWLFI থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BABYWLFI সম্পর্কে আরও

BABYWLFI প্রাইসের তথ্য

BABYWLFI কী

BABYWLFI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BABYWLFI টোকেনোমিক্স

BABYWLFI প্রাইস পূর্বাভাস

Baby World Liberty Financial লোগো

Baby World Liberty Financial প্রাইস (BABYWLFI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BABYWLFI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

--
----
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:24:49 (UTC+8)

Baby World Liberty Financial-এর আজকের প্রাইস

আজ Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)-এর লাইভ প্রাইস --, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.04% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BABYWLFI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BABYWLFI-এর জন্য --

Baby World Liberty Financial বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 78,083 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 90.00B BABYWLFI। গত 24 ঘণ্টায়, BABYWLFI এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BABYWLFI গত ঘণ্টায় +0.81% এবং গত 7 দিনে +0.26% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) এর মার্কেট তথ্য

$ 78.08K
$ 78.08K$ 78.08K

--
----

$ 78.08K
$ 78.08K$ 78.08K

90.00B
90.00B 90.00B

90,000,000,000.0
90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Baby World Liberty Financial এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 78.08K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। BABYWLFI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 90.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 90000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 78.08K

Baby World Liberty Financial-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.81%

+0.04%

+0.26%

+0.26%

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Baby World Liberty Financial থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Baby World Liberty Financial থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Baby World Liberty Financial থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Baby World Liberty Financial থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.04%
30 দিন$ 0-41.97%
60 দিন$ 0-59.46%
90 দিন$ 0--

Baby World Liberty Financial এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BABYWLFI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Baby World Liberty Financial এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Baby World Liberty Financial সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Baby World Liberty Financial-এর মূল্য কত হবে?
যদি Baby World Liberty Financial বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Baby World Liberty Financial-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:24:49 (UTC+8)

Baby World Liberty Financial সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

