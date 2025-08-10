Baby Solana প্রাইস (BABYSOL)
Baby Solana(BABYSOL) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 100.54KUSD। BABYSOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BABYSOL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান।
আজকে, Baby Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Baby Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Baby Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Baby Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.19%
|30 দিন
|$ 0
|+12.46%
|60 দিন
|$ 0
|+4.67%
|90 দিন
|$ 0
|--
Baby Solana এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.81%
+4.19%
+15.77%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BABYSOL – The Adorable Token with a Big Destiny! 🌞👶 Born on the Solana blockchain, BABYSOL is the cheeky little sibling of the crypto world, bringing giggles, gains, and good vibes to everyone. With its tiny footprints, BABYSOL is crawling its way into the hearts of Solana lovers, aiming for the moon and beyond! 🌕 🎯 Why BABYSOL? 🍼 BABYSOL is here to make your bags cuter. 🌈 It's not just a token; it’s a lifestyle of smiles and moon dreams. 🚀 From tiny steps to giant leaps, BABYSOL is growing fast! 👶 Join the Family! Let’s make Solana proud by raising this baby to greatness. Adopt BABYSOL today, and together, we’ll send this little rascal to the stars! ⭐ 🎉 BABYSOL: Because even babies deserve their moonshot! 🌌🍼
Baby Solana (BABYSOL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BABYSOLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
