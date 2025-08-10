Baby Goat প্রাইস (BABYGOAT)
Baby Goat(BABYGOAT) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 21.88KUSD। BABYGOAT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BABYGOAT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BABYGOAT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Baby Goat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Baby Goat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Baby Goat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Baby Goat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|+7.15%
|60 দিন
|$ 0
|+10.14%
|90 দিন
|$ 0
|--
Baby Goat এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+2.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it’s a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond!
