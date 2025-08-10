Baby Aura প্রাইস (BABYAURA)
Baby Aura(BABYAURA) বর্তমানে 0.00000691USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.87KUSD। BABYAURA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Baby Aura থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Baby Aura থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000013756 ছিল।
গত 60 দিনে, Baby Aura থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Baby Aura থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.81%
|30 দিন
|$ -0.0000013756
|-19.90%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
Baby Aura এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.56%
+2.81%
+10.22%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Baby Aura isn’t loud. It doesn’t rush. It just exists—glowing, peaceful, and strangely powerful. From the moment it appeared, things felt different. Calmer. Softer. A little more magical.
Baby Aura (BABYAURA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BABYAURAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
