b14g dualCORE প্রাইস (DUALCORE)
b14g dualCORE(DUALCORE) বর্তমানে 0.607502USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.47MUSD। DUALCORE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DUALCORE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DUALCORE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, b14g dualCORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01413092 ছিল।
গত 30 দিনে, b14g dualCORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0180324818 ছিল।
গত 60 দিনে, b14g dualCORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1594762612 ছিল।
গত 90 দিনে, b14g dualCORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3243010297914963 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01413092
|+2.38%
|30 দিন
|$ +0.0180324818
|+2.97%
|60 দিন
|$ -0.1594762612
|-26.25%
|90 দিন
|$ -0.3243010297914963
|-34.80%
b14g dualCORE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.26%
+2.38%
+16.89%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.
b14g dualCORE (DUALCORE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DUALCOREটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
