DUALCORE সম্পর্কে আরও

DUALCORE প্রাইসের তথ্য

DUALCORE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

DUALCORE টোকেনোমিক্স

DUALCORE প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

b14g dualCORE লোগো

b14g dualCORE প্রাইস (DUALCORE)

তালিকাভুক্ত নয়

b14g dualCORE (DUALCORE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.607502
$0.607502$0.607502
+2.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে b14g dualCORE (DUALCORE) এর প্রাইস

b14g dualCORE(DUALCORE) বর্তমানে 0.607502USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.47MUSD। DUALCORE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

b14g dualCORE এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.38%
b14g dualCORE এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
12.29M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DUALCORE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DUALCORE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ b14g dualCORE (DUALCORE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, b14g dualCORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01413092 ছিল।
গত 30 দিনে, b14g dualCORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0180324818 ছিল।
গত 60 দিনে, b14g dualCORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1594762612 ছিল।
গত 90 দিনে, b14g dualCORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3243010297914963 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01413092+2.38%
30 দিন$ +0.0180324818+2.97%
60 দিন$ -0.1594762612-26.25%
90 দিন$ -0.3243010297914963-34.80%

b14g dualCORE (DUALCORE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

b14g dualCORE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.591242
$ 0.591242$ 0.591242

$ 0.608494
$ 0.608494$ 0.608494

$ 0.973789
$ 0.973789$ 0.973789

+0.26%

+2.38%

+16.89%

b14g dualCORE (DUALCORE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 7.47M
$ 7.47M$ 7.47M

--
----

12.29M
12.29M 12.29M

b14g dualCORE (DUALCORE) কী?

b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

b14g dualCORE (DUALCORE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

b14g dualCORE (DUALCORE) এর টোকেনোমিক্স

b14g dualCORE (DUALCORE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DUALCOREটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: b14g dualCORE (DUALCORE) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DUALCORE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DUALCORE থেকে VND
15,986.41513
1 DUALCORE থেকে AUD
A$0.92947806
1 DUALCORE থেকে GBP
0.44955148
1 DUALCORE থেকে EUR
0.5163767
1 DUALCORE থেকে USD
$0.607502
1 DUALCORE থেকে MYR
RM2.57580848
1 DUALCORE থেকে TRY
24.70710634
1 DUALCORE থেকে JPY
¥89.302794
1 DUALCORE থেকে ARS
ARS$804.636399
1 DUALCORE থেকে RUB
48.59408498
1 DUALCORE থেকে INR
53.29007544
1 DUALCORE থেকে IDR
Rp9,798.41798306
1 DUALCORE থেকে KRW
843.74737776
1 DUALCORE থেকে PHP
34.4757385
1 DUALCORE থেকে EGP
￡E.29.48814708
1 DUALCORE থেকে BRL
R$3.29873586
1 DUALCORE থেকে CAD
C$0.83227774
1 DUALCORE থেকে BDT
73.71429268
1 DUALCORE থেকে NGN
930.32248778
1 DUALCORE থেকে UAH
25.09590762
1 DUALCORE থেকে VES
Bs77.760256
1 DUALCORE থেকে CLP
$586.846932
1 DUALCORE থেকে PKR
Rs172.14176672
1 DUALCORE থেকে KZT
327.84452932
1 DUALCORE থেকে THB
฿19.63446464
1 DUALCORE থেকে TWD
NT$18.1643098
1 DUALCORE থেকে AED
د.إ2.22953234
1 DUALCORE থেকে CHF
Fr0.4860016
1 DUALCORE থেকে HKD
HK$4.76281568
1 DUALCORE থেকে MAD
.د.م5.49181808
1 DUALCORE থেকে MXN
$11.28131214
1 DUALCORE থেকে PLN
2.21130728
1 DUALCORE থেকে RON
лв2.6426337
1 DUALCORE থেকে SEK
kr5.81379414
1 DUALCORE থেকে BGN
лв1.01452834
1 DUALCORE থেকে HUF
Ft206.13757864
1 DUALCORE থেকে CZK
12.74539196
1 DUALCORE থেকে KWD
د.ك0.18528811
1 DUALCORE থেকে ILS
2.08373186