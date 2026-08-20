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Ayy Lmao-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। AYYLIEN-এর মার্কেট ক্যাপ 72,686 USD। AYYLIEN-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Ayy Lmao-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। AYYLIEN-এর মার্কেট ক্যাপ 72,686 USD। AYYLIEN-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

AYYLIEN সম্পর্কে আরও

AYYLIEN প্রাইসের তথ্য

AYYLIEN কী

AYYLIEN অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

AYYLIEN টোকেনোমিক্স

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Ayy Lmao প্রাইস (AYYLIEN)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AYYLIEN থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.000000171658
$0.000000171658$0.000000171658
+26.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Ayy Lmao (AYYLIEN) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:28:17 (UTC+8)

Ayy Lmao-এর আজকের প্রাইস

আজ Ayy Lmao (AYYLIEN)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 25.60% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AYYLIEN থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AYYLIEN-এর জন্য $ 0

Ayy Lmao বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 72,686 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 420.69B AYYLIEN। গত 24 ঘণ্টায়, AYYLIEN এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AYYLIEN গত ঘণ্টায় +0.78% এবং গত 7 দিনে +34.95% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Ayy Lmao (AYYLIEN) এর মার্কেট তথ্য

$ 72.69K
$ 72.69K$ 72.69K

--
----

$ 72.69K
$ 72.69K$ 72.69K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Ayy Lmao এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 72.69K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। AYYLIEN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 420.69B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 420690000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 72.69K

Ayy Lmao-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.78%

+25.60%

+34.95%

+34.95%

Ayy Lmao (AYYLIEN) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Ayy Lmao থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ayy Lmao থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Ayy Lmao থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Ayy Lmao থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+25.60%
30 দিন$ 0+17.38%
60 দিন$ 0-46.57%
90 দিন$ 0--

Ayy Lmao এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Ayy Lmao (AYYLIEN) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AYYLIEN এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Ayy Lmao (AYYLIEN) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Ayy Lmao এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Ayy Lmao এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? AYYLIEN এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Ayy Lmao প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Ayy Lmao (AYYLIEN) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemMeme

Ayy Lmao সম্পর্কে

Ayy Lmao-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

Ayy Lmao-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

AYYLIEN-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

AYYLIEN-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

Ayy Lmao-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, Ayy Lmao-এর দামের পরিবর্তন 25.60% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

Ayy Lmao-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, Ayy Lmao-এর দাম Tk থেকে Tk পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Ayy Lmao সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:28:17 (UTC+8)

Ayy Lmao (AYYLIEN) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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