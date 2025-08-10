AXGT সম্পর্কে আরও

AxonDAO Governance Token লোগো

AxonDAO Governance Token প্রাইস (AXGT)

তালিকাভুক্ত নয়

AxonDAO Governance Token (AXGT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.093366$0.093366
+6.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে AxonDAO Governance Token (AXGT) এর প্রাইস

AxonDAO Governance Token(AXGT) বর্তমানে 0.093366USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 43.09MUSD। AXGT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

AxonDAO Governance Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.71%
AxonDAO Governance Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
460.78M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ AXGT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AXGT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ AxonDAO Governance Token (AXGT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, AxonDAO Governance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0058747 ছিল।
গত 30 দিনে, AxonDAO Governance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0133386215 ছিল।
গত 60 দিনে, AxonDAO Governance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0111010306 ছিল।
গত 90 দিনে, AxonDAO Governance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.04210765469383874 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0058747+6.71%
30 দিন$ +0.0133386215+14.29%
60 দিন$ -0.0111010306-11.88%
90 দিন$ -0.04210765469383874-31.08%

AxonDAO Governance Token (AXGT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

AxonDAO Governance Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.095182$ 0.095182

+0.70%

+6.71%

+39.45%

AxonDAO Governance Token (AXGT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

AxonDAO Governance Token (AXGT) কী?

AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

AxonDAO Governance Token (AXGT) এর টোকেনোমিক্স

AxonDAO Governance Token (AXGT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AXGTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: AxonDAO Governance Token (AXGT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।

