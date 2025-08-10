AXEL প্রাইস (AXEL)
AXEL(AXEL) বর্তমানে 0.03153648USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.44MUSD। AXEL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AXEL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AXEL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AXEL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00105162582974412 ছিল।
গত 30 দিনে, AXEL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0078528547 ছিল।
গত 60 দিনে, AXEL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002160785 ছিল।
গত 90 দিনে, AXEL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.03414679420320749 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00105162582974412
|-3.22%
|30 দিন
|$ -0.0078528547
|-24.90%
|60 দিন
|$ -0.0002160785
|-0.68%
|90 দিন
|$ -0.03414679420320749
|-51.98%
AXEL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.13%
-3.22%
+0.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web. We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere! The future is decentralized. The future is AXEL.
