Avocado DAO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0042883 USD। AVG-এর মার্কেট ক্যাপ 644,809 USD। AVG থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

1 AVG থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.0042883
$0.0042883
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
Avocado DAO (AVG) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:20:36 (UTC+8)

Avocado DAO-এর আজকের প্রাইস

আজ Avocado DAO (AVG)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0042883, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AVG থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AVG-এর জন্য $ 0.0042883

Avocado DAO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 644,809 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 150.36M AVG। গত 24 ঘণ্টায়, AVG এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 2.69 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00392663

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AVG গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.16% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Avocado DAO (AVG) এর মার্কেট তথ্য

$ 644.81K
$ 644.81K$ 644.81K

--
----

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

150.36M
150.36M 150.36M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Avocado DAO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 644.81K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। AVG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 150.36M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.29M

Avocado DAO-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

$ 0.00392663
$ 0.00392663$ 0.00392663

--

--

+0.16%

+0.16%

Avocado DAO (AVG) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Avocado DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Avocado DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007777097 ছিল।
গত 60 দিনে, Avocado DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010531250 ছিল।
গত 90 দিনে, Avocado DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001673835949037641 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0007777097-18.13%
60 দিন$ -0.0010531250-24.55%
90 দিন$ -0.001673835949037641-28.07%

Avocado DAO এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Avocado DAO (AVG) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AVG এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Avocado DAO (AVG) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Avocado DAO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Avocado DAO সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Avocado DAO-এর মূল্য কত হবে?
যদি Avocado DAO বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Avocado DAO-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:20:36 (UTC+8)

Avocado DAO সম্পর্কে আরও জানুন

