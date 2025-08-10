AVAX HAS NO CHILL প্রাইস (NOCHILL)
AVAX HAS NO CHILL(NOCHILL) বর্তমানে 0.00303729USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.71MUSD। NOCHILL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, AVAX HAS NO CHILL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AVAX HAS NO CHILL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004297768 ছিল।
গত 60 দিনে, AVAX HAS NO CHILL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015567356 ছিল।
গত 90 দিনে, AVAX HAS NO CHILL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003323898303957496 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.43%
|30 দিন
|$ -0.0004297768
|-14.15%
|60 দিন
|$ -0.0015567356
|-51.25%
|90 দিন
|$ +0.0003323898303957496
|+12.29%
AVAX HAS NO CHILL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.27%
+0.43%
+18.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NOCHILLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
