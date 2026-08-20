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AVATAR UI-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02204591 USD। AUI-এর মার্কেট ক্যাপ 11,018.58 USD। AUI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!AVATAR UI-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02204591 USD। AUI-এর মার্কেট ক্যাপ 11,018.58 USD। AUI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

AUI সম্পর্কে আরও

AUI প্রাইসের তথ্য

AUI কী

AUI হোয়াইটপেপার

AUI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

AUI টোকেনোমিক্স

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AVATAR UI প্রাইস (AUI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AUI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.02204591
$0.02204591$0.02204591
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
AVATAR UI (AUI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:25:49 (UTC+8)

AVATAR UI-এর আজকের প্রাইস

আজ AVATAR UI (AUI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02204591, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.03% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AUI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AUI-এর জন্য $ 0.02204591

AVATAR UI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 11,018.58 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 499.80K AUI। গত 24 ঘণ্টায়, AUI এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02203798 (নিম্ন) এবং $ 0.02205303 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.227586 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01421108

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AUI গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -5.21% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 46.33-তে পৌঁছেছে।

AVATAR UI (AUI) এর মার্কেট তথ্য

$ 11.02K
$ 11.02K$ 11.02K

$ 46.33
$ 46.33$ 46.33

$ 11.02K
$ 11.02K$ 11.02K

499.80K
499.80K 499.80K

499,801.622662
499,801.622662 499,801.622662

AVATAR UI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 11.02K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 46.33। AUI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 499.80K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 499801.622662। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 11.02K

AVATAR UI-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.02203798
$ 0.02203798$ 0.02203798
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.02205303
$ 0.02205303$ 0.02205303
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.02203798
$ 0.02203798$ 0.02203798

$ 0.02205303
$ 0.02205303$ 0.02205303

$ 0.227586
$ 0.227586$ 0.227586

$ 0.01421108
$ 0.01421108$ 0.01421108

--

+0.03%

-5.21%

-5.21%

AVATAR UI (AUI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, AVATAR UI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AVATAR UI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0040392273 ছিল।
গত 60 দিনে, AVATAR UI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0142522597 ছিল।
গত 90 দিনে, AVATAR UI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.03%
30 দিন$ +0.0040392273+18.32%
60 দিন$ -0.0142522597-64.64%
90 দিন----

AVATAR UI এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য AVATAR UI (AUI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AUI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
AVATAR UI (AUI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, AVATAR UI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে AVATAR UI এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? AUI এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, AVATAR UI প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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AVATAR UI সম্পর্কে

কোনটি AVATAR UI-এর বর্তমান দাম?

AVATAR UI (AUI) এখন Tk2.7110219983855357020000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.02% দামের পরিবর্তন প্রতিফলিত করছে। এই লাইভ ডেটা বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে দামের তথ্য সংযোজন করে ট্রেডারদের যেকোনো মুহূর্তে সঠিক বাজার মূল্যায়ন দেয়।

AVATAR UI তার ইকোসিস্টেমে কী ভূমিকা পালন করে?

-- নেটওয়ার্কের একটি মূল অ্যাসেট এবং Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Orynth Ecosystem সেক্টরের অংশ হিসেবে, AUI প্রায়শই পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স ভোটিং এবং তরলতার প্রণোদনা সহ অপরিহার্য ফাংশনগুলিকে চালিত করে। এর নকশা ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বা স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলির কাজ করার উপায়কে প্রভাবিত করতে পারে।

আজ AUI কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, AUI ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বিনিয়োগকারীদের প্রবল আগ্রহ, স্বাস্থ্যকর তরলতা এবং ছোট ও বড় ট্রেডারদের জন্য ভালো কার্যকারিতার ইঙ্গিত দেয়।

AVATAR UI-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

আজকে প্রচলিত আছে 499801.622662 টোকেন, যা ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ পরিমাণ নির্ধারণ করে। প্রচলিত সরবরাহ বিনিয়োগকারীদের স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি এবং দীর্ঘমেয়াদী টোকেন বিতরণের সম্ভাব্যতা অনুমান করতে সহায়তা করে।

AUI-এর বাজার মূল্য এবং র‍্যাঙ্ক কত?

AVATAR UI বর্তমানে #7419 র‍্যাঙ্কে রয়েছে এবং বাজার মূল্য হচ্ছে Tk1354972.9982101394760000, যা তাকে তার সেক্টরের স্বীকৃত অ্যাসেটগুলির মধ্যে রাখে এবং বিনিয়োগকারীদের তার আপেক্ষিক আকার মাপার সহায়তা করে।

গত ২৪ ঘন্টায় AVATAR UI কীভাবে পারফর্ম করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায় তার দাম 0.02% পরিবর্তন দেখিয়েছে। স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন ট্রেডিং মনোভাব, তরলতার পরিবর্তন বা -- নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত উন্নয়নের কারণে প্রভাবিত হতে পারে।

AVATAR UI একই ক্যাটাগরির অনুরূপ অ্যাসেটগুলির সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Orynth Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, AUI শক্তিশালী ট্রেডিং স্তর, উচ্চ তরলতা এবং তার ইকোসিস্টেমে চলমান ব্যবহারের কারণে প্রতিযোগিতামূলক কার্যকলাপ দেখায়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: AVATAR UI সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:25:49 (UTC+8)

AVATAR UI (AUI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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