Auto Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.179931 USD। TOKE-এর মার্কেট ক্যাপ 14,854,471 USD। TOKE থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Auto Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.179931 USD। TOKE-এর মার্কেট ক্যাপ 14,854,471 USD। TOKE থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Auto Finance লোগো

Auto Finance প্রাইস (TOKE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 TOKE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.179931
$0.179931$0.179931
-7.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
Auto Finance (TOKE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:26:32 (UTC+8)

Auto Finance-এর আজকের প্রাইস

আজ Auto Finance (TOKE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.179931, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.29% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TOKE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TOKE-এর জন্য $ 0.179931

Auto Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 14,854,471 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 82.43M TOKE। গত 24 ঘণ্টায়, TOKE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.170667 (নিম্ন) এবং $ 0.194244 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 79.02 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.12921

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TOKE গত ঘণ্টায় -0.79% এবং গত 7 দিনে -9.12% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Auto Finance (TOKE) এর মার্কেট তথ্য

$ 14.85M
$ 14.85M$ 14.85M

--
----

$ 18.02M
$ 18.02M$ 18.02M

82.43M
82.43M 82.43M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Auto Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 14.85M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। TOKE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 82.43M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 18.02M

Auto Finance-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.170667
$ 0.170667$ 0.170667
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.194244
$ 0.194244$ 0.194244
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.170667
$ 0.170667$ 0.170667

$ 0.194244
$ 0.194244$ 0.194244

$ 79.02
$ 79.02$ 79.02

$ 0.12921
$ 0.12921$ 0.12921

-0.79%

-7.29%

-9.12%

-9.12%

Auto Finance (TOKE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Auto Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0141555541687851 ছিল।
গত 30 দিনে, Auto Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0185875560 ছিল।
গত 60 দিনে, Auto Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0386161254 ছিল।
গত 90 দিনে, Auto Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0141555541687851-7.29%
30 দিন$ -0.0185875560-10.33%
60 দিন$ -0.0386161254-21.46%
90 দিন$ 0--

Auto Finance এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Auto Finance (TOKE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, TOKE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Auto Finance (TOKE) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Auto Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2025–2026 সালে Auto Finance এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? TOKE এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Auto Finance এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।