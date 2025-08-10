Austin Capitals প্রাইস (AUX)
Austin Capitals(AUX) বর্তমানে 1.5USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.68MUSD। AUX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AUX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AUX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Austin Capitals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Austin Capitals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.9801687000 ছিল।
গত 60 দিনে, Austin Capitals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.9713616000 ছিল।
গত 90 দিনে, Austin Capitals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.756061378927857 ছিল।
Austin Capitals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-65.11%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies
Austin Capitals (AUX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AUXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 AUX থেকে VND
₫39,472.5
|1 AUX থেকে AUD
A$2.295
|1 AUX থেকে GBP
￡1.11
|1 AUX থেকে EUR
€1.275
|1 AUX থেকে USD
$1.5
|1 AUX থেকে MYR
RM6.36
|1 AUX থেকে TRY
₺61.005
|1 AUX থেকে JPY
¥220.5
|1 AUX থেকে ARS
ARS$1,986.75
|1 AUX থেকে RUB
₽119.985
|1 AUX থেকে INR
₹131.58
|1 AUX থেকে IDR
Rp24,193.545
|1 AUX থেকে KRW
₩2,083.32
|1 AUX থেকে PHP
₱85.125
|1 AUX থেকে EGP
￡E.72.81
|1 AUX থেকে BRL
R$8.145
|1 AUX থেকে CAD
C$2.055
|1 AUX থেকে BDT
৳182.01
|1 AUX থেকে NGN
₦2,297.085
|1 AUX থেকে UAH
₴61.965
|1 AUX থেকে VES
Bs192
|1 AUX থেকে CLP
$1,449
|1 AUX থেকে PKR
Rs425.04
|1 AUX থেকে KZT
₸809.49
|1 AUX থেকে THB
฿48.48
|1 AUX থেকে TWD
NT$44.85
|1 AUX থেকে AED
د.إ5.505
|1 AUX থেকে CHF
Fr1.2
|1 AUX থেকে HKD
HK$11.76
|1 AUX থেকে MAD
.د.م13.56
|1 AUX থেকে MXN
$27.855
|1 AUX থেকে PLN
zł5.46
|1 AUX থেকে RON
лв6.525
|1 AUX থেকে SEK
kr14.355
|1 AUX থেকে BGN
лв2.505
|1 AUX থেকে HUF
Ft508.98
|1 AUX থেকে CZK
Kč31.47
|1 AUX থেকে KWD
د.ك0.4575
|1 AUX থেকে ILS
₪5.145