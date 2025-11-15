বিনিময়DEX+
AURO USDA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.998738 USD। USDA-এর মার্কেট ক্যাপ 230,837 USD। USDA থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!AURO USDA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.998738 USD। USDA-এর মার্কেট ক্যাপ 230,837 USD। USDA থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

USDA সম্পর্কে আরও

USDA প্রাইসের তথ্য

USDA কী

USDA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

USDA টোকেনোমিক্স

USDA প্রাইস পূর্বাভাস

AURO USDA লোগো

AURO USDA প্রাইস (USDA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 USDA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.99624
$0.99624$0.99624
0.00%1D
USD
AURO USDA (USDA) লাইভ প্রাইস চার্ট
AURO USDA-এর আজকের প্রাইস

আজ AURO USDA (USDA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.998738, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান USDA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি USDA-এর জন্য $ 0.998738

AURO USDA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 230,837 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 231.11K USDA। গত 24 ঘণ্টায়, USDA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.988719 (নিম্ন) এবং $ 1.015 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.03 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.953424

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, USDA গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে -0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

AURO USDA (USDA) এর মার্কেট তথ্য

$ 230.84K
$ 230.84K$ 230.84K

--
----

$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M

231.11K
231.11K 231.11K

10,106,162.02835018
10,106,162.02835018 10,106,162.02835018

AURO USDA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 230.84K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। USDA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 231.11K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10106162.02835018। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 10.09M

AURO USDA-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.988719
$ 0.988719$ 0.988719
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.988719
$ 0.988719$ 0.988719

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 0.953424
$ 0.953424$ 0.953424

+0.01%

+0.00%

-0.00%

-0.00%

AURO USDA (USDA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, AURO USDA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AURO USDA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0072562310 ছিল।
গত 60 দিনে, AURO USDA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013792571 ছিল।
গত 90 দিনে, AURO USDA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.00%
30 দিন$ +0.0072562310+0.73%
60 দিন$ -0.0013792571-0.13%
90 দিন$ 0--

AURO USDA এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য AURO USDA (USDA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, USDA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য AURO USDA (USDA) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, AURO USDA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

AURO USDA (USDA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: AURO USDA সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 AURO USDA-এর মূল্য কত হবে?
যদি AURO USDA বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। AURO USDA-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
