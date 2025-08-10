AuditAI প্রাইস (AUDAI)
AuditAI(AUDAI) বর্তমানে 0.00569181USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 256.13KUSD। AUDAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AUDAI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AUDAI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AuditAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00020903 ছিল।
গত 30 দিনে, AuditAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0086491560 ছিল।
গত 60 দিনে, AuditAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0079601368 ছিল।
গত 90 দিনে, AuditAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0033719892482816802 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00020903
|+3.81%
|30 দিন
|$ +0.0086491560
|+151.96%
|60 দিন
|$ +0.0079601368
|+139.85%
|90 দিন
|$ +0.0033719892482816802
|+145.36%
AuditAI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+3.81%
+40.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem.
