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Aubrai by Bio-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.34 USD। AUBRAI-এর মার্কেট ক্যাপ 1,915,589 USD। AUBRAI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Aubrai by Bio-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.34 USD। AUBRAI-এর মার্কেট ক্যাপ 1,915,589 USD। AUBRAI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

AUBRAI সম্পর্কে আরও

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Aubrai by Bio লোগো

Aubrai by Bio প্রাইস (AUBRAI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AUBRAI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.39
$1.39$1.39
+0.24%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Aubrai by Bio (AUBRAI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:22:51 (UTC+8)

Aubrai by Bio-এর আজকের প্রাইস

আজ Aubrai by Bio (AUBRAI)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.34, যা গত 24 ঘণ্টায় 19.40% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AUBRAI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AUBRAI-এর জন্য $ 1.34

Aubrai by Bio বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,915,589 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.43M AUBRAI। গত 24 ঘণ্টায়, AUBRAI এর ট্রেড হয়েছে $ 1.12 (নিম্ন) এবং $ 1.36 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 27.72 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.522251

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AUBRAI গত ঘণ্টায় +2.79% এবং গত 7 দিনে +23.24% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 4.47K-তে পৌঁছেছে।

Aubrai by Bio (AUBRAI) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

$ 4.47K
$ 4.47K$ 4.47K

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

1.43M
1.43M 1.43M

2,000,000.0
2,000,000.0 2,000,000.0

Aubrai by Bio এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.92M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 4.47K। AUBRAI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.43M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.68M

Aubrai by Bio-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.36
$ 1.36$ 1.36
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 27.72
$ 27.72$ 27.72

$ 0.522251
$ 0.522251$ 0.522251

+2.79%

+19.40%

+23.24%

+23.24%

Aubrai by Bio (AUBRAI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Aubrai by Bio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.216971 ছিল।
গত 30 দিনে, Aubrai by Bio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2201624020 ছিল।
গত 60 দিনে, Aubrai by Bio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1699656000 ছিল।
গত 90 দিনে, Aubrai by Bio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0043760479863923 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.216971+19.40%
30 দিন$ +0.2201624020+16.43%
60 দিন$ -0.1699656000-12.68%
90 দিন$ +0.0043760479863923+0.00%

Aubrai by Bio এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Aubrai by Bio (AUBRAI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AUBRAI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Aubrai by Bio (AUBRAI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Aubrai by Bio এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Aubrai by Bio এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? AUBRAI এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Aubrai by Bio প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Aubrai by Bio সম্পর্কে

Aubrai by Bio-এর বর্তমান দাম কত?

Aubrai by Bio Tk164.7820152507480000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 19.39% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

AUBRAI-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 19.39% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি AUBRAI বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Aubrai by Bio-এর তুলনায় Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),AI Agents,x402 Ecosystem,Base Native টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),AI Agents,x402 Ecosystem,Base Native সেগমেন্টের মধ্যে, AUBRAI ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Aubrai by Bio-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk235563146.12848142580000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, AUBRAI #2231 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk137.7282515528640000 থেকে Tk167.2414483141920000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

AUBRAI কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Aubrai by Bio ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে AUBRAI-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

1430404.6129856645 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Aubrai by Bio সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:22:51 (UTC+8)

Aubrai by Bio (AUBRAI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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