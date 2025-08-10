USV সম্পর্কে আরও

Atlas USV লোগো

Atlas USV প্রাইস (USV)

তালিকাভুক্ত নয়

Atlas USV (USV) লাইভ প্রাইস চার্ট

$7.61
$7.61$7.61
-0.30%1D
mexc
USD

আজকে Atlas USV (USV) এর প্রাইস

Atlas USV(USV) বর্তমানে 7.61USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 802.27KUSD। USV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Atlas USV এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.30%
Atlas USV এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
105.48K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ USV থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USV এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Atlas USV (USV) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Atlas USV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02323745860578 ছিল।
গত 30 দিনে, Atlas USV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.5156634930 ছিল।
গত 60 দিনে, Atlas USV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.6653499100 ছিল।
গত 90 দিনে, Atlas USV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.9981790250660306 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.02323745860578-0.30%
30 দিন$ -0.5156634930-6.77%
60 দিন$ -0.6653499100-8.74%
90 দিন$ +3.9981790250660306+110.70%

Atlas USV (USV) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Atlas USV এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 8.81
$ 8.81$ 8.81

$ 1,138.47
$ 1,138.47$ 1,138.47

+0.05%

-0.30%

-10.13%

Atlas USV (USV) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 802.27K
$ 802.27K$ 802.27K

--
----

105.48K
105.48K 105.48K

Atlas USV (USV) কী?

Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem. USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers. (1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers.

Atlas USV (USV) এর টোকেনোমিক্স

Atlas USV (USV) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USVটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Atlas USV (USV) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

