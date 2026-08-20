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AthenaX9-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। AIX9-এর মার্কেট ক্যাপ 30,519 USD। AIX9-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!AthenaX9-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। AIX9-এর মার্কেট ক্যাপ 30,519 USD। AIX9-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

AIX9 সম্পর্কে আরও

AIX9 প্রাইসের তথ্য

AIX9 কী

AIX9 হোয়াইটপেপার

AIX9 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

AIX9 টোকেনোমিক্স

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AthenaX9 প্রাইস (AIX9)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AIX9 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00005767
$0.00005767$0.00005767
+0.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
AthenaX9 (AIX9) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:20:51 (UTC+8)

AthenaX9-এর আজকের প্রাইস

আজ AthenaX9 (AIX9)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.73% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AIX9 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AIX9-এর জন্য $ 0

AthenaX9 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 30,519 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 529.22M AIX9। গত 24 ঘণ্টায়, AIX9 এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00499035 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AIX9 গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে -0.70% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

AthenaX9 (AIX9) এর মার্কেট তথ্য

$ 30.52K
$ 30.52K$ 30.52K

--
----

$ 57.67K
$ 57.67K$ 57.67K

529.22M
529.22M 529.22M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AthenaX9 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 30.52K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। AIX9 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 529.22M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 57.67K

AthenaX9-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00499035
$ 0.00499035$ 0.00499035

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.73%

-0.70%

-0.70%

AthenaX9 (AIX9) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, AthenaX9 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AthenaX9 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, AthenaX9 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, AthenaX9 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.73%
30 দিন$ 0-4.26%
60 দিন$ 0-64.86%
90 দিন$ 0--

AthenaX9 এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য AthenaX9 (AIX9) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AIX9 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
AthenaX9 (AIX9) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, AthenaX9 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে AthenaX9 এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? AIX9 এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, AthenaX9 প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

AthenaX9 সম্পর্কে

আথেনাX9 কী বিশেষত্ব রয়েছে?

আথেনাX9 শীর্ষ 18+ EVM চেইন, সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং বাজারের গতিবিধির উপর 24/7 বাজার কভারেজ প্রদান করে। এর মূল ক্ষমতাসমূহের মধ্যে রয়েছে স্মার্ট মানি গতিবিধির রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং, AI-চালিত সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস, উচ্চ পারফর্মেন্স ট্রেডার স্ট্র্যাটেজির স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং, শীর্ষ ক্রিপ্টো ইনফ্লুয়েন্সারদের কন্টেন্টের রিয়েল-টাইম ট্রান্সক্রিপশন ও অ্যানালাইসিস, ইন্টিগ্রেটেড স্মার্ট কন্ট্রাক্ট সিকিউরিটি চেকসহ গভীর DeFi প্রোটোকল অ্যানালাইসিস এবং X/Twitter অ্যাকাউন্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পোস্ট বা টুইট করার ক্ষমতা।

আথেনাX9 কী সম্পর্কে?

আথেনাX9 হল একটি অত্যাধুনিক AI মার্কেট এজেন্ট যা দ্রুত বৃদ্ধিশীল ব্লকচেইন খাতে আপনার ট্রেডিং ক্ষমতা বাড়াতে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি সহজে নেভিগেট করা যায় এমন AI চ্যাট ইন্টারফেস প্রদান করে যা জটিল ব্লকচেইন ডেটা সংগ্রহ, সাজানো এবং প্রক্রিয়াকরণ করে কার্যকরী ইনসাইটে রূপান্তর করে, ব্যবহারকারীদের সর্বশেষ ট্রেন্ড, DeFi প্রজেক্ট, Dapp এবং টোকেন সম্পর্কে অবহিত থাকতে সাহায্য করে।

আথেনাX9 কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?

আথেনাX9 আসন্ন প্রজেক্ট, বাজারের গতিবিধি এবং DeFi অপশন সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট পেতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ট্রেডারদের রিয়েল-টাইম ইন্টেলিজেন্স প্রদান করে যাতে তারা তাদের ট্রেডিং প্রচেষ্টাকে সর্বোচ্চ করতে পারে এবং গতিশীল ব্লকচেইন বাজারে এগিয়ে থাকতে পারে।

কোনটির বর্তমান দাম AthenaX9?

AthenaX9 (AIX9) এর লাইভ দাম হল Tk BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।

AthenaX9 বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?

AthenaX9 বর্তমানে বাজারে #6599 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk3752971.88316237180000 বাজার মূলধন। এই র‍্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

AIX9 এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

AIX9 এর প্রচলিত সরবরাহ হল 529221714.79999995 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

AthenaX9 এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

গত ২৪ ঘন্টায়, AthenaX9 এর দাম Tk (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।

AthenaX9 এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?

AthenaX9 এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk0.6136715894078882700000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

আজকে AIX9 এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।

AthenaX9 এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?

গত ২৪ ঘন্টায় 0.73% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: AthenaX9 সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:20:51 (UTC+8)

AthenaX9 (AIX9) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
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