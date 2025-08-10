Athena by Virtuals প্রাইস (ATHENA)
Athena by Virtuals(ATHENA) বর্তমানে 0.00093875USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 733.07KUSD। ATHENA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ATHENA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ATHENA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Athena by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Athena by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002907891 ছিল।
গত 60 দিনে, Athena by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006115746 ছিল।
গত 90 দিনে, Athena by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002271876161244019 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+7.39%
|30 দিন
|$ -0.0002907891
|-30.97%
|60 দিন
|$ -0.0006115746
|-65.14%
|90 দিন
|$ -0.0002271876161244019
|-19.48%
Athena by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.41%
+7.39%
+54.59%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.
Athena by Virtuals (ATHENA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ATHENAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
