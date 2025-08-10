Astroport প্রাইস (ASTRO)
Astroport(ASTRO) বর্তমানে 0.00721425USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.06MUSD। ASTRO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ASTRO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ASTRO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Astroport থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00015661201037453 ছিল।
গত 30 দিনে, Astroport থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009836831 ছিল।
গত 60 দিনে, Astroport থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018997998 ছিল।
গত 90 দিনে, Astroport থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000907315884469871 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00015661201037453
|-2.12%
|30 দিন
|$ -0.0009836831
|-13.63%
|60 দিন
|$ -0.0018997998
|-26.33%
|90 দিন
|$ -0.000907315884469871
|-11.17%
Astroport এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.17%
-2.12%
-12.87%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0.
Astroport (ASTRO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ASTROটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
