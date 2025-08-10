ASTRAFER সম্পর্কে আরও

Astrafer লোগো

Astrafer প্রাইস (ASTRAFER)

তালিকাভুক্ত নয়

Astrafer (ASTRAFER) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00711375
$0.00711375$0.00711375
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Astrafer (ASTRAFER) এর প্রাইস

Astrafer(ASTRAFER) বর্তমানে 0.00711375USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.30MUSD। ASTRAFER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Astrafer এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Astrafer এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
323.40M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ASTRAFER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ASTRAFER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Astrafer (ASTRAFER) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Astrafer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Astrafer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0021433245 ছিল।
গত 60 দিনে, Astrafer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016088087 ছিল।
গত 90 দিনে, Astrafer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001446388081813629 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0021433245-30.12%
60 দিন$ -0.0016088087-22.61%
90 দিন$ -0.001446388081813629-16.89%

Astrafer (ASTRAFER) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Astrafer এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.88
$ 4.88$ 4.88

--

--

-20.14%

Astrafer (ASTRAFER) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

--
----

323.40M
323.40M 323.40M

Astrafer (ASTRAFER) কী?

Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain!

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Astrafer (ASTRAFER) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Astrafer (ASTRAFER) এর টোকেনোমিক্স

Astrafer (ASTRAFER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ASTRAFERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Astrafer (ASTRAFER) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ASTRAFER থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ASTRAFER থেকে VND
187.19833125
1 ASTRAFER থেকে AUD
A$0.0108840375
1 ASTRAFER থেকে GBP
0.005264175
1 ASTRAFER থেকে EUR
0.0060466875
1 ASTRAFER থেকে USD
$0.00711375
1 ASTRAFER থেকে MYR
RM0.0301623
1 ASTRAFER থেকে TRY
0.2893162125
1 ASTRAFER থেকে JPY
¥1.04572125
1 ASTRAFER থেকে ARS
ARS$9.422161875
1 ASTRAFER থেকে RUB
0.5690288625
1 ASTRAFER থেকে INR
0.62401815
1 ASTRAFER থেকে IDR
Rp114.7378871625
1 ASTRAFER থেকে KRW
9.8801451
1 ASTRAFER থেকে PHP
0.4037053125
1 ASTRAFER থেকে EGP
￡E.0.345301425
1 ASTRAFER থেকে BRL
R$0.0386276625
1 ASTRAFER থেকে CAD
C$0.0097458375
1 ASTRAFER থেকে BDT
0.863182425
1 ASTRAFER থেকে NGN
10.8939256125
1 ASTRAFER থেকে UAH
0.2938690125
1 ASTRAFER থেকে VES
Bs0.91056
1 ASTRAFER থেকে CLP
$6.8718825
1 ASTRAFER থেকে PKR
Rs2.0157522
1 ASTRAFER থেকে KZT
3.839006325
1 ASTRAFER থেকে THB
฿0.2299164
1 ASTRAFER থেকে TWD
NT$0.212701125
1 ASTRAFER থেকে AED
د.إ0.0261074625
1 ASTRAFER থেকে CHF
Fr0.005691
1 ASTRAFER থেকে HKD
HK$0.0557718
1 ASTRAFER থেকে MAD
.د.م0.0643083
1 ASTRAFER থেকে MXN
$0.1321023375
1 ASTRAFER থেকে PLN
0.02589405
1 ASTRAFER থেকে RON
лв0.0309448125
1 ASTRAFER থেকে SEK
kr0.0680785875
1 ASTRAFER থেকে BGN
лв0.0118799625
1 ASTRAFER থেকে HUF
Ft2.41383765
1 ASTRAFER থেকে CZK
0.149246475
1 ASTRAFER থেকে KWD
د.ك0.00216969375
1 ASTRAFER থেকে ILS
0.0244001625