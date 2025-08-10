Astrafer প্রাইস (ASTRAFER)
Astrafer(ASTRAFER) বর্তমানে 0.00711375USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.30MUSD। ASTRAFER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ASTRAFER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ASTRAFER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Astrafer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Astrafer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0021433245 ছিল।
গত 60 দিনে, Astrafer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016088087 ছিল।
গত 90 দিনে, Astrafer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001446388081813629 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0021433245
|-30.12%
|60 দিন
|$ -0.0016088087
|-22.61%
|90 দিন
|$ -0.001446388081813629
|-16.89%
Astrafer এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-20.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain!
