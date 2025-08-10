Aster Staked BNB প্রাইস (ASBNB)
Aster Staked BNB(ASBNB) বর্তমানে 848.91USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 239.75MUSD। ASBNB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ASBNB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ASBNB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Aster Staked BNB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +10.3 ছিল।
গত 30 দিনে, Aster Staked BNB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +179.6342796780 ছিল।
গত 60 দিনে, Aster Staked BNB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +194.3869772220 ছিল।
গত 90 দিনে, Aster Staked BNB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +176.4220726054237 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +10.3
|+1.23%
|30 দিন
|$ +179.6342796780
|+21.16%
|60 দিন
|$ +194.3869772220
|+22.90%
|90 দিন
|$ +176.4220726054237
|+26.23%
Aster Staked BNB এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.30%
+1.23%
+9.16%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.
