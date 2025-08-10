AskTianAI প্রাইস (TIAN)
AskTianAI(TIAN) বর্তমানে 0.00104099USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 561.94KUSD। TIAN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TIAN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TIAN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AskTianAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AskTianAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002003225 ছিল।
গত 60 দিনে, AskTianAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001965634 ছিল।
গত 90 দিনে, AskTianAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005906827181905478 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.47%
|30 দিন
|$ -0.0002003225
|-19.24%
|60 দিন
|$ -0.0001965634
|-18.88%
|90 দিন
|$ +0.0005906827181905478
|+131.17%
AskTianAI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.45%
+2.47%
+13.62%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 TIAN থেকে VND
₫27.39365185
|1 TIAN থেকে AUD
A$0.0015927147
|1 TIAN থেকে GBP
￡0.0007703326
|1 TIAN থেকে EUR
€0.0008848415
|1 TIAN থেকে USD
$0.00104099
|1 TIAN থেকে MYR
RM0.0044137976
|1 TIAN থেকে TRY
₺0.0423370633
|1 TIAN থেকে JPY
¥0.15302553
|1 TIAN থেকে ARS
ARS$1.378791255
|1 TIAN থেকে RUB
₽0.0832687901
|1 TIAN থেকে INR
₹0.0913156428
|1 TIAN থেকে IDR
Rp16.7901589397
|1 TIAN থেকে KRW
₩1.4458101912
|1 TIAN থেকে PHP
₱0.0590761825
|1 TIAN থেকে EGP
￡E.0.0505296546
|1 TIAN থেকে BRL
R$0.0056525757
|1 TIAN থেকে CAD
C$0.0014261563
|1 TIAN থেকে BDT
৳0.1263137266
|1 TIAN থেকে NGN
₦1.5941616761
|1 TIAN থেকে UAH
₴0.0430032969
|1 TIAN থেকে VES
Bs0.13324672
|1 TIAN থেকে CLP
$1.00559634
|1 TIAN থেকে PKR
Rs0.2949749264
|1 TIAN থেকে KZT
₸0.5617806634
|1 TIAN থেকে THB
฿0.0336447968
|1 TIAN থেকে TWD
NT$0.031125601
|1 TIAN থেকে AED
د.إ0.0038204333
|1 TIAN থেকে CHF
Fr0.000832792
|1 TIAN থেকে HKD
HK$0.0081613616
|1 TIAN থেকে MAD
.د.م0.0094105496
|1 TIAN থেকে MXN
$0.0193311843
|1 TIAN থেকে PLN
zł0.0037892036
|1 TIAN থেকে RON
лв0.0045283065
|1 TIAN থেকে SEK
kr0.0099622743
|1 TIAN থেকে BGN
лв0.0017384533
|1 TIAN থেকে HUF
Ft0.3532287268
|1 TIAN থেকে CZK
Kč0.0218399702
|1 TIAN থেকে KWD
د.ك0.00031750195
|1 TIAN থেকে ILS
₪0.0035705957