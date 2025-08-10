Asia Coin প্রাইস (ASIA)
Asia Coin(ASIA) বর্তমানে 0.045327USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.27MUSD। ASIA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ASIA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ASIA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Asia Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00013660440557374 ছিল।
গত 30 দিনে, Asia Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0119975990 ছিল।
গত 60 দিনে, Asia Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0080574227 ছিল।
গত 90 দিনে, Asia Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.006586067546205574 ছিল।
Asia Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.32%
-0.30%
-3.74%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA
Asia Coin (ASIA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ASIAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
