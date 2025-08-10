ASAP সম্পর্কে আরও

Asap Sniper Bot লোগো

Asap Sniper Bot প্রাইস (ASAP)

তালিকাভুক্ত নয়

Asap Sniper Bot (ASAP) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Asap Sniper Bot (ASAP) এর প্রাইস

Asap Sniper Bot(ASAP) বর্তমানে 0.0000286USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.00KUSD। ASAP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Asap Sniper Bot এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Asap Sniper Bot এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
594.49M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ASAP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ASAP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Asap Sniper Bot (ASAP) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Asap Sniper Bot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Asap Sniper Bot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000011557 ছিল।
গত 60 দিনে, Asap Sniper Bot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000062924 ছিল।
গত 90 দিনে, Asap Sniper Bot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0000011557+4.04%
60 দিন$ +0.0000062924+22.00%
90 দিন$ 0--

Asap Sniper Bot (ASAP) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Asap Sniper Bot এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00865169
$ 0.00865169$ 0.00865169

--

--

0.00%

Asap Sniper Bot (ASAP) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 17.00K
$ 17.00K$ 17.00K

--
----

594.49M
594.49M 594.49M

Asap Sniper Bot (ASAP) কী?

Auto discord dex sniper BOT The fastest discord DEX (uniswap, pancakeswap ) sniper bot , Be the first to buy the next 1000X tokens. Features The fatest discord dex sniper bot. New Token listing Manual Buy/Sell Auto-Buying Degen Vault Hold & Earn Auto - Buying Automatically buy any token while asleep using Asap auto buying sniping feature. Degen Vault 20% of the taxed funds will be loaded in the bot which we will be used to ape into new tokens and share profits with holders .

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Asap Sniper Bot (ASAP) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Asap Sniper Bot (ASAP) এর টোকেনোমিক্স

Asap Sniper Bot (ASAP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ASAPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Asap Sniper Bot (ASAP) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

