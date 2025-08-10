AS Roma Fan Token প্রাইস (ASR)
AS Roma Fan Token(ASR) বর্তমানে 8.12USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 62.69MUSD। ASR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ASR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ASR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AS Roma Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.263013 ছিল।
গত 30 দিনে, AS Roma Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +21.2495089520 ছিল।
গত 60 দিনে, AS Roma Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +23.2067529400 ছিল।
গত 90 দিনে, AS Roma Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6.2835838934058151 ছিল।
AS Roma Fan Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AS Roma Fan Token (ASR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ASRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ASR থেকে VND
₫213,677.8
|1 ASR থেকে AUD
A$12.4236
|1 ASR থেকে GBP
￡6.0088
|1 ASR থেকে EUR
€6.902
|1 ASR থেকে USD
$8.12
|1 ASR থেকে MYR
RM34.4288
|1 ASR থেকে TRY
₺330.2404
|1 ASR থেকে JPY
¥1,193.64
|1 ASR থেকে ARS
ARS$10,754.94
|1 ASR থেকে RUB
₽649.5188
|1 ASR থেকে INR
₹712.2864
|1 ASR থেকে IDR
Rp130,967.7236
|1 ASR থেকে KRW
₩11,277.7056
|1 ASR থেকে PHP
₱460.81
|1 ASR থেকে EGP
￡E.394.1448
|1 ASR থেকে BRL
R$44.0916
|1 ASR থেকে CAD
C$11.1244
|1 ASR থেকে BDT
৳985.2808
|1 ASR থেকে NGN
₦12,434.8868
|1 ASR থেকে UAH
₴335.4372
|1 ASR থেকে VES
Bs1,039.36
|1 ASR থেকে CLP
$7,843.92
|1 ASR থেকে PKR
Rs2,300.8832
|1 ASR থেকে KZT
₸4,382.0392
|1 ASR থেকে THB
฿262.4384
|1 ASR থেকে TWD
NT$242.788
|1 ASR থেকে AED
د.إ29.8004
|1 ASR থেকে CHF
Fr6.496
|1 ASR থেকে HKD
HK$63.6608
|1 ASR থেকে MAD
.د.م73.4048
|1 ASR থেকে MXN
$150.7884
|1 ASR থেকে PLN
zł29.5568
|1 ASR থেকে RON
лв35.322
|1 ASR থেকে SEK
kr77.7084
|1 ASR থেকে BGN
лв13.5604
|1 ASR থেকে HUF
Ft2,755.2784
|1 ASR থেকে CZK
Kč170.3576
|1 ASR থেকে KWD
د.ك2.4766
|1 ASR থেকে ILS
₪27.8516