ARTDRA Coin প্রাইস (ARTDRA)
আজ ARTDRA Coin (ARTDRA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02046178, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ARTDRA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ARTDRA-এর জন্য $ 0.02046178।
ARTDRA Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,518,580 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 220.83M ARTDRA। গত 24 ঘণ্টায়, ARTDRA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.108672 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02036006।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ARTDRA গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 61.39-তে পৌঁছেছে।
ARTDRA Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.52M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 61.39। ARTDRA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 220.83M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 256000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 5.24M।
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আজকে, ARTDRA Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ARTDRA Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0052266936 ছিল।
গত 60 দিনে, ARTDRA Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0078138811 ছিল।
গত 90 দিনে, ARTDRA Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0052266936
|-25.54%
|60 দিন
|$ -0.0078138811
|-38.18%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, ARTDRA Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ ARTDRA Coin-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
ARTDRA Coin-এর লাইভ দাম হলো Tk2.5162189134458585160000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি --% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
ARTDRA-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
ARTDRA-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
ARTDRA Coin-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
ARTDRA বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে ARTDRA মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
ARTDRA Coin-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
ARTDRA Coin-এর বাজার মূল্য Tk555657252.59083947600000 হওয়ায় এটি #1589 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
ARTDRA-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
ARTDRA Coin-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk13.36357549352931840000, আর ATL হলো Tk2.5037102368851823320000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
ARTDRA-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (220830261.1159328 টোকেন), TON Ecosystem-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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