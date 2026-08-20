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ARTDRA Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02046178 USD। ARTDRA-এর মার্কেট ক্যাপ 4,518,580 USD। ARTDRA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!ARTDRA Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02046178 USD। ARTDRA-এর মার্কেট ক্যাপ 4,518,580 USD। ARTDRA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ARTDRA সম্পর্কে আরও

ARTDRA প্রাইসের তথ্য

ARTDRA কী

ARTDRA হোয়াইটপেপার

ARTDRA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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ARTDRA Coin প্রাইস (ARTDRA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ARTDRA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.02046178
$0.02046178$0.02046178
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
ARTDRA Coin (ARTDRA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:16:56 (UTC+8)

ARTDRA Coin-এর আজকের প্রাইস

আজ ARTDRA Coin (ARTDRA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02046178, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ARTDRA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ARTDRA-এর জন্য $ 0.02046178

ARTDRA Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,518,580 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 220.83M ARTDRA। গত 24 ঘণ্টায়, ARTDRA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.108672 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02036006

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ARTDRA গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 61.39-তে পৌঁছেছে।

ARTDRA Coin (ARTDRA) এর মার্কেট তথ্য

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

$ 61.39
$ 61.39$ 61.39

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

220.83M
220.83M 220.83M

256,000,000.0
256,000,000.0 256,000,000.0

ARTDRA Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.52M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 61.39। ARTDRA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 220.83M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 256000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 5.24M

ARTDRA Coin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.108672
$ 0.108672$ 0.108672

$ 0.02036006
$ 0.02036006$ 0.02036006

--

--

0.00%

0.00%

ARTDRA Coin (ARTDRA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, ARTDRA Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ARTDRA Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0052266936 ছিল।
গত 60 দিনে, ARTDRA Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0078138811 ছিল।
গত 90 দিনে, ARTDRA Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0052266936-25.54%
60 দিন$ -0.0078138811-38.18%
90 দিন----

ARTDRA Coin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য ARTDRA Coin (ARTDRA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ARTDRA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
ARTDRA Coin (ARTDRA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, ARTDRA Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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ARTDRA Coin সম্পর্কে

আজ ARTDRA Coin-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?

ARTDRA Coin-এর লাইভ দাম হলো Tk2.5162189134458585160000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি --% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।

ARTDRA-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?

ARTDRA-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

ARTDRA Coin-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?

গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

ARTDRA বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?

াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে ARTDRA মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।

ARTDRA Coin-এর মোট বাজার র‌্যাঙ্কিং এবং আকার কত?

ARTDRA Coin-এর বাজার মূল্য Tk555657252.59083947600000 হওয়ায় এটি #1589 র‌্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।

ARTDRA-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?

টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

ARTDRA Coin-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?

এর ATH হলো Tk13.36357549352931840000, আর ATL হলো Tk2.5037102368851823320000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

ARTDRA-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?

মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (220830261.1159328 টোকেন), TON Ecosystem-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ARTDRA Coin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:16:56 (UTC+8)

ARTDRA Coin (ARTDRA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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