Ardana প্রাইস (DANA)
Ardana(DANA) বর্তমানে 0.00016942USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.95KUSD। DANA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DANA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DANA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ardana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ardana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000176705 ছিল।
গত 60 দিনে, Ardana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001367981 ছিল।
গত 90 দিনে, Ardana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010456908797468168 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000176705
|+10.43%
|60 দিন
|$ -0.0001367981
|-80.74%
|90 দিন
|$ -0.0010456908797468168
|-86.05%
Ardana এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+3.21%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all.
Ardana (DANA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DANAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 DANA থেকে VND
₫4.4582873
|1 DANA থেকে AUD
A$0.0002592126
|1 DANA থেকে GBP
￡0.0001253708
|1 DANA থেকে EUR
€0.000144007
|1 DANA থেকে USD
$0.00016942
|1 DANA থেকে MYR
RM0.0007183408
|1 DANA থেকে TRY
₺0.0068903114
|1 DANA থেকে JPY
¥0.02490474
|1 DANA থেকে ARS
ARS$0.22439679
|1 DANA থেকে RUB
₽0.0135519058
|1 DANA থেকে INR
₹0.0148615224
|1 DANA থেকে IDR
Rp2.7325802626
|1 DANA থেকে KRW
₩0.2353040496
|1 DANA থেকে PHP
₱0.009614585
|1 DANA থেকে EGP
￡E.0.0082236468
|1 DANA থেকে BRL
R$0.0009199506
|1 DANA থেকে CAD
C$0.0002321054
|1 DANA থেকে BDT
৳0.0205574228
|1 DANA থেকে NGN
₦0.2594480938
|1 DANA থেকে UAH
₴0.0069987402
|1 DANA থেকে VES
Bs0.02168576
|1 DANA থেকে CLP
$0.16365972
|1 DANA থেকে PKR
Rs0.0480068512
|1 DANA থেকে KZT
₸0.0914291972
|1 DANA থেকে THB
฿0.0054756544
|1 DANA থেকে TWD
NT$0.005065658
|1 DANA থেকে AED
د.إ0.0006217714
|1 DANA থেকে CHF
Fr0.000135536
|1 DANA থেকে HKD
HK$0.0013282528
|1 DANA থেকে MAD
.د.م0.0015315568
|1 DANA থেকে MXN
$0.0031461294
|1 DANA থেকে PLN
zł0.0006166888
|1 DANA থেকে RON
лв0.000736977
|1 DANA থেকে SEK
kr0.0016213494
|1 DANA থেকে BGN
лв0.0002829314
|1 DANA থেকে HUF
Ft0.0574875944
|1 DANA থেকে CZK
Kč0.0035544316
|1 DANA থেকে KWD
د.ك0.0000516731
|1 DANA থেকে ILS
₪0.0005811106