Arbitrove Governance Token প্রাইস (TROVE)
Arbitrove Governance Token(TROVE) বর্তমানে 0.00363092USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.09MUSD। TROVE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Arbitrove Governance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00018989 ছিল।
গত 30 দিনে, Arbitrove Governance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014548740 ছিল।
গত 60 দিনে, Arbitrove Governance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0016056077 ছিল।
গত 90 দিনে, Arbitrove Governance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013088874515196083 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00018989
|+5.52%
|30 দিন
|$ +0.0014548740
|+40.07%
|60 দিন
|$ +0.0016056077
|+44.22%
|90 দিন
|$ +0.0013088874515196083
|+56.37%
Arbitrove Governance Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.06%
+5.52%
+24.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Governance Token for the Arbitrove Protocol
Arbitrove Governance Token (TROVE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TROVEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 TROVE থেকে VND
₫95.5476598
|1 TROVE থেকে AUD
A$0.0055553076
|1 TROVE থেকে GBP
￡0.0026868808
|1 TROVE থেকে EUR
€0.003086282
|1 TROVE থেকে USD
$0.00363092
|1 TROVE থেকে MYR
RM0.0153951008
|1 TROVE থেকে TRY
₺0.1476695164
|1 TROVE থেকে JPY
¥0.53374524
|1 TROVE থেকে ARS
ARS$4.80915354
|1 TROVE থেকে RUB
₽0.2904372908
|1 TROVE থেকে INR
₹0.3185043024
|1 TROVE থেকে IDR
Rp58.5632176076
|1 TROVE থেকে KRW
₩5.0429121696
|1 TROVE থেকে PHP
₱0.20605471
|1 TROVE থেকে EGP
￡E.0.1762448568
|1 TROVE থেকে BRL
R$0.0197158956
|1 TROVE থেকে CAD
C$0.0049743604
|1 TROVE থেকে BDT
৳0.4405758328
|1 TROVE থেকে NGN
₦5.5603545788
|1 TROVE থেকে UAH
₴0.1499933052
|1 TROVE থেকে VES
Bs0.46475776
|1 TROVE থেকে CLP
$3.50746872
|1 TROVE থেকে PKR
Rs1.0288574912
|1 TROVE থেকে KZT
₸1.9594622872
|1 TROVE থেকে THB
฿0.1173513344
|1 TROVE থেকে TWD
NT$0.108564508
|1 TROVE থেকে AED
د.إ0.0133254764
|1 TROVE থেকে CHF
Fr0.002904736
|1 TROVE থেকে HKD
HK$0.0284664128
|1 TROVE থেকে MAD
.د.م0.0328235168
|1 TROVE থেকে MXN
$0.0674261844
|1 TROVE থেকে PLN
zł0.0132165488
|1 TROVE থেকে RON
лв0.015794502
|1 TROVE থেকে SEK
kr0.0347479044
|1 TROVE থেকে BGN
лв0.0060636364
|1 TROVE থেকে HUF
Ft1.2320437744
|1 TROVE থেকে CZK
Kč0.0761767016
|1 TROVE থেকে KWD
د.ك0.0011074306
|1 TROVE থেকে ILS
₪0.0124540556