Arata AGI প্রাইস (ARATA)
Arata AGI(ARATA) বর্তমানে 0.00428179USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 29.97KUSD। ARATA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Arata AGI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Arata AGI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010507020 ছিল।
গত 60 দিনে, Arata AGI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010713560 ছিল।
গত 90 দিনে, Arata AGI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0010507020
|+24.54%
|60 দিন
|$ +0.0010713560
|+25.02%
|90 দিন
|$ 0
|--
Arata AGI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+14.37%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: - Agent deployment and execution - Governance voting rights - Staking rewards - Network resource allocation - Protocol fee payments
Arata AGI (ARATA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ARATAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
