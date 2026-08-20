aPriori Monad LST প্রাইস (APRMON)
আজ aPriori Monad LST (APRMON)-এর লাইভ প্রাইস $ 0,02692948, যা গত 24 ঘণ্টায় 16,12% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান APRMON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি APRMON-এর জন্য $ 0,02692948।
aPriori Monad LST বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 651 936 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 24,24M APRMON। গত 24 ঘণ্টায়, APRMON এর ট্রেড হয়েছে $ 0,02316519 (নিম্ন) এবং $ 0,02668187 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0,03891943 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0,01667793।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, APRMON গত ঘণ্টায় +1,91% এবং গত 7 দিনে +14,70% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 20,17K-তে পৌঁছেছে।
aPriori Monad LST এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 651,94K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 20,17K। APRMON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 24,24M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 24257601.76626836। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 652,37K।
+1,91%
+16,12%
+14,70%
+14,70%
আজকে, aPriori Monad LST থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,00373833 ছিল।
গত 30 দিনে, aPriori Monad LST থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0027370154 ছিল।
গত 60 দিনে, aPriori Monad LST থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0055326131 ছিল।
গত 90 দিনে, aPriori Monad LST থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,00000933776350837 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0,00373833
|+16,12%
|30 দিন
|$ +0,0027370154
|+10,16%
|60 দিন
|$ +0,0055326131
|+20,54%
|90 দিন
|$ +0,00000933776350837
|+0,00%
2040 সালে, aPriori Monad LST এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0,00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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aPriori Monad LST-এর বাস্তব দাম কত?
বর্তমান মূল্যায়ন Tk3.3115626746676964560000 এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 16.11% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
বাজারের মনোভাব APRMON-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?
মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।
aPriori Monad LST-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র্যাঙ্ক কত?
Tk80169647.68247137920000 বাজার মূল্য নিয়ে, aPriori Monad LST #-- র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।
সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?
APRMON ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
APRMON-এর আজকের অস্থিরতা কত?
টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।
আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?
টি Tk2.8486617103481157180000 থেকে Tk3.2811136636257280140000 পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।
aPriori Monad LST-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?
ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (24241320.25642269 টোকেন), Liquid Staking Tokens,Liquid Staking,Monad Ecosystem-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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