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aPriori Monad LST-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0,02692948 USD। APRMON-এর মার্কেট ক্যাপ 651 936 USD। APRMON-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!aPriori Monad LST-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0,02692948 USD। APRMON-এর মার্কেট ক্যাপ 651 936 USD। APRMON-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

APRMON সম্পর্কে আরও

APRMON প্রাইসের তথ্য

APRMON কী

APRMON অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

APRMON টোকেনোমিক্স

APRMON প্রাইস পূর্বাভাস

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aPriori Monad LST প্রাইস (APRMON)

তালিকাভুক্ত নয়

1 APRMON থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0,02699531
$0,02699531$0,02699531
+17,60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
aPriori Monad LST (APRMON) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:10:56 (UTC+8)

aPriori Monad LST-এর আজকের প্রাইস

আজ aPriori Monad LST (APRMON)-এর লাইভ প্রাইস $ 0,02692948, যা গত 24 ঘণ্টায় 16,12% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান APRMON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি APRMON-এর জন্য $ 0,02692948

aPriori Monad LST বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 651 936 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 24,24M APRMON। গত 24 ঘণ্টায়, APRMON এর ট্রেড হয়েছে $ 0,02316519 (নিম্ন) এবং $ 0,02668187 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0,03891943 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0,01667793

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, APRMON গত ঘণ্টায় +1,91% এবং গত 7 দিনে +14,70% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 20,17K-তে পৌঁছেছে।

aPriori Monad LST (APRMON) এর মার্কেট তথ্য

$ 651,94K
$ 651,94K$ 651,94K

$ 20,17K
$ 20,17K$ 20,17K

$ 652,37K
$ 652,37K$ 652,37K

24,24M
24,24M 24,24M

24 257 601,76626836
24 257 601,76626836 24 257 601,76626836

aPriori Monad LST এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 651,94K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 20,17K। APRMON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 24,24M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 24257601.76626836। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 652,37K

aPriori Monad LST-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0,02316519
$ 0,02316519$ 0,02316519
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0,02668187
$ 0,02668187$ 0,02668187
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0,02316519
$ 0,02316519$ 0,02316519

$ 0,02668187
$ 0,02668187$ 0,02668187

$ 0,03891943
$ 0,03891943$ 0,03891943

$ 0,01667793
$ 0,01667793$ 0,01667793

+1,91%

+16,12%

+14,70%

+14,70%

aPriori Monad LST (APRMON) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, aPriori Monad LST থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,00373833 ছিল।
গত 30 দিনে, aPriori Monad LST থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0027370154 ছিল।
গত 60 দিনে, aPriori Monad LST থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0055326131 ছিল।
গত 90 দিনে, aPriori Monad LST থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,00000933776350837 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0,00373833+16,12%
30 দিন$ +0,0027370154+10,16%
60 দিন$ +0,0055326131+20,54%
90 দিন$ +0,00000933776350837+0,00%

aPriori Monad LST এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য aPriori Monad LST (APRMON) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, APRMON এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0,00%
aPriori Monad LST (APRMON) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, aPriori Monad LST এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0,00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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aPriori Monad LST সম্পর্কে

aPriori Monad LST-এর বাস্তব দাম কত?

বর্তমান মূল্যায়ন Tk3.3115626746676964560000 এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 16.11% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

বাজারের মনোভাব APRMON-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?

মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

aPriori Monad LST-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র‍্যাঙ্ক কত?

Tk80169647.68247137920000 বাজার মূল্য নিয়ে, aPriori Monad LST #-- র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।

সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?

APRMON ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

APRMON-এর আজকের অস্থিরতা কত?

টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?

টি Tk2.8486617103481157180000 থেকে Tk3.2811136636257280140000 পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।

aPriori Monad LST-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (24241320.25642269 টোকেন), Liquid Staking Tokens,Liquid Staking,Monad Ecosystem-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: aPriori Monad LST সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:10:56 (UTC+8)

aPriori Monad LST (APRMON) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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