Anzen USDz প্রাইস (USDZ)
Anzen USDz(USDZ) বর্তমানে 0.98588USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 120.86MUSD। USDZ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Anzen USDz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00122054 ছিল।
গত 30 দিনে, Anzen USDz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018815519 ছিল।
গত 60 দিনে, Anzen USDz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0072263032 ছিল।
গত 90 দিনে, Anzen USDz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.003895312944701 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00122054
|+0.12%
|30 দিন
|$ -0.0018815519
|-0.19%
|60 দিন
|$ -0.0072263032
|-0.73%
|90 দিন
|$ +0.003895312944701
|+0.40%
Anzen USDz এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.09%
+0.12%
+0.18%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan.
Anzen USDz (USDZ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USDZটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
