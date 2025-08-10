USDZ সম্পর্কে আরও

Anzen USDz লোগো

Anzen USDz প্রাইস (USDZ)

তালিকাভুক্ত নয়

Anzen USDz (USDZ) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.985881
$0.985881$0.985881
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Anzen USDz (USDZ) এর প্রাইস

Anzen USDz(USDZ) বর্তমানে 0.98588USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 120.86MUSD। USDZ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Anzen USDz এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.12%
Anzen USDz এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
122.59M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ USDZ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDZ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Anzen USDz (USDZ) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Anzen USDz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00122054 ছিল।
গত 30 দিনে, Anzen USDz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018815519 ছিল।
গত 60 দিনে, Anzen USDz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0072263032 ছিল।
গত 90 দিনে, Anzen USDz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.003895312944701 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00122054+0.12%
30 দিন$ -0.0018815519-0.19%
60 দিন$ -0.0072263032-0.73%
90 দিন$ +0.003895312944701+0.40%

Anzen USDz (USDZ) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Anzen USDz এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.981265
$ 0.981265$ 0.981265

$ 0.991813
$ 0.991813$ 0.991813

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

+0.09%

+0.12%

+0.18%

Anzen USDz (USDZ) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 120.86M
$ 120.86M$ 120.86M

--
----

122.59M
122.59M 122.59M

Anzen USDz (USDZ) কী?

USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Anzen USDz (USDZ) এর টোকেনোমিক্স

Anzen USDz (USDZ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USDZটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Anzen USDz (USDZ) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

