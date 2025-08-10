ANCHOR সম্পর্কে আরও

ANCHOR প্রাইসের তথ্য

ANCHOR অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ANCHOR টোকেনোমিক্স

ANCHOR প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

AnchorSwap লোগো

AnchorSwap প্রাইস (ANCHOR)

তালিকাভুক্ত নয়

AnchorSwap (ANCHOR) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে AnchorSwap (ANCHOR) এর প্রাইস

AnchorSwap(ANCHOR) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.27USD। ANCHOR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

AnchorSwap এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
AnchorSwap এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
225.26M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ANCHOR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ANCHOR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ AnchorSwap (ANCHOR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, AnchorSwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AnchorSwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, AnchorSwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, AnchorSwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0-37.48%
60 দিন$ 0-37.50%
90 দিন$ 0--

AnchorSwap (ANCHOR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

AnchorSwap এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.128233
$ 0.128233$ 0.128233

--

--

-54.52%

AnchorSwap (ANCHOR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 11.27
$ 11.27$ 11.27

--
----

225.26M
225.26M 225.26M

AnchorSwap (ANCHOR) কী?

AnchorSwap is the first automatic liquidity acquisition yield farm and AMM decentralized exchange running on Binance Smart Chain with numerous creative features

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

AnchorSwap (ANCHOR) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

AnchorSwap (ANCHOR) এর টোকেনোমিক্স

AnchorSwap (ANCHOR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ANCHORটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: AnchorSwap (ANCHOR) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ANCHOR থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ANCHOR থেকে VND
--
1 ANCHOR থেকে AUD
A$--
1 ANCHOR থেকে GBP
--
1 ANCHOR থেকে EUR
--
1 ANCHOR থেকে USD
$--
1 ANCHOR থেকে MYR
RM--
1 ANCHOR থেকে TRY
--
1 ANCHOR থেকে JPY
¥--
1 ANCHOR থেকে ARS
ARS$--
1 ANCHOR থেকে RUB
--
1 ANCHOR থেকে INR
--
1 ANCHOR থেকে IDR
Rp--
1 ANCHOR থেকে KRW
--
1 ANCHOR থেকে PHP
--
1 ANCHOR থেকে EGP
￡E.--
1 ANCHOR থেকে BRL
R$--
1 ANCHOR থেকে CAD
C$--
1 ANCHOR থেকে BDT
--
1 ANCHOR থেকে NGN
--
1 ANCHOR থেকে UAH
--
1 ANCHOR থেকে VES
Bs--
1 ANCHOR থেকে CLP
$--
1 ANCHOR থেকে PKR
Rs--
1 ANCHOR থেকে KZT
--
1 ANCHOR থেকে THB
฿--
1 ANCHOR থেকে TWD
NT$--
1 ANCHOR থেকে AED
د.إ--
1 ANCHOR থেকে CHF
Fr--
1 ANCHOR থেকে HKD
HK$--
1 ANCHOR থেকে MAD
.د.م--
1 ANCHOR থেকে MXN
$--
1 ANCHOR থেকে PLN
--
1 ANCHOR থেকে RON
лв--
1 ANCHOR থেকে SEK
kr--
1 ANCHOR থেকে BGN
лв--
1 ANCHOR থেকে HUF
Ft--
1 ANCHOR থেকে CZK
--
1 ANCHOR থেকে KWD
د.ك--
1 ANCHOR থেকে ILS
--