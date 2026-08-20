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Anchored Coins AEUR-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.14 USD। AEUR-এর মার্কেট ক্যাপ 1,124,108 USD। AEUR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Anchored Coins AEUR-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.14 USD। AEUR-এর মার্কেট ক্যাপ 1,124,108 USD। AEUR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

AEUR সম্পর্কে আরও

AEUR প্রাইসের তথ্য

AEUR কী

AEUR হোয়াইটপেপার

AEUR অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

AEUR টোকেনোমিক্স

AEUR প্রাইস পূর্বাভাস

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Anchored Coins AEUR লোগো

Anchored Coins AEUR প্রাইস (AEUR)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AEUR থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.14
$1.14$1.14
+0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Anchored Coins AEUR (AEUR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:02:05 (UTC+8)

Anchored Coins AEUR-এর আজকের প্রাইস

আজ Anchored Coins AEUR (AEUR)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.14, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AEUR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AEUR-এর জন্য $ 1.14

Anchored Coins AEUR বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,124,108 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 983.18K AEUR। গত 24 ঘণ্টায়, AEUR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 2.0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.765697

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AEUR গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 8.93K-তে পৌঁছেছে।

Anchored Coins AEUR (AEUR) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 8.93K
$ 8.93K$ 8.93K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

983.18K
983.18K 983.18K

983,181.76
983,181.76 983,181.76

Anchored Coins AEUR এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.12M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 8.93K। AEUR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 983.18K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 983181.76। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.12M

Anchored Coins AEUR-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.765697
$ 0.765697$ 0.765697

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0.00%

0.00%

Anchored Coins AEUR (AEUR) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Anchored Coins AEUR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Anchored Coins AEUR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011445600 ছিল।
গত 60 দিনে, Anchored Coins AEUR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0107882760 ছিল।
গত 90 দিনে, Anchored Coins AEUR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0011445600+0.10%
60 দিন$ +0.0107882760+0.95%
90 দিন----

Anchored Coins AEUR এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Anchored Coins AEUR (AEUR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AEUR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Anchored Coins AEUR (AEUR) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Anchored Coins AEUR এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Anchored Coins AEUR এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? AEUR এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Anchored Coins AEUR প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Anchored Coins AEUR সম্পর্কে

Anchored Coins AEUR-এর বর্তমান দাম কত?

Anchored Coins AEUR Tk140.1876846163080000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় --% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

AEUR-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন --% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি AEUR বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Anchored Coins AEUR-এর তুলনায় Stablecoins,EUR Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Stablecoins,EUR Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, AEUR ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Anchored Coins AEUR-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk138233419.10409539760000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, AEUR #2570 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

AEUR কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Anchored Coins AEUR ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে AEUR-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

983181.76 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Anchored Coins AEUR সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:02:05 (UTC+8)

Anchored Coins AEUR (AEUR) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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